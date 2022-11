GreenMet, leader de la chaîne d'approvisionnement EV Metals, a contribué à l'obtention d'un investissement majeur de Wall Street

NEW YORK et WASHINGTON, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- GreenMet, un développeur américain de premier plan de chaînes d'approvisionnement durables pour les minéraux et les métaux essentiels aux États-Unis, a contribué à l'obtention d'un investissement de 50 millions de dollars de la part d'une division de Cerberus Capital Management, L.P. pour le développement du projet de terres rares de Torngat Metals Ltd, l'un des plus grands projets de terres rares au monde, situé à Strange Lake, au Canada.

Le projet de terres rares dans la région de Torngat, dans l'est du Québec, constituera un maillon important d'une nouvelle chaîne d'approvisionnement en terres rares en Amérique du Nord, qui sera essentielle pour répondre aux priorités en matière d'électrification, de défense et de sécurité économique.

GreenMet, dirigé par d'anciens combattants de l'armée américaine et des fonctionnaires, dont Drew Horn, un ancien commandant des forces spéciales qui a participé à l'élaboration de la politique américaine en matière de minéraux stratégiques alors qu'il était au service du gouvernement américain, est l'un des principaux développeurs mondiaux de chaînes d'approvisionnement responsables, durables et sécurisées pour les minéraux et les métaux critiques pour les États-Unis, et a contribué à identifier et à développer l'opportunité d'investissement dans Torngat.

« GreenMet, de concert avec Libra Group, un groupe d'affaires international et un investisseur stratégique dans GreenMet, développe des projets de chaîne d'approvisionnement comme celui-ci dans le monde entier et nous sommes fiers de notre rôle dans le lancement et la collaboration du projet Torngat Strange Lake pour aider à sécuriser l'avenir énergétique propre de l'Amérique », a déclaré Drew Horn, président et PDG de GreenMet. « Ce projet contribuera à réduire la dépendance des États-Unis à l'égard des capacités étrangères d'approvisionnement et de traitement des minéraux essentiels, ce qui rend cet investissement crucial pour la sécurité économique, la défense et la sécurité énergétique de l'Amérique du Nord. »

« Je suis honoré de faire partie de la révolution de l'énergie propre dans mes fonctions chez GreenMet », a affirmé Darrell Blocker, directeur du conseil d'administration de GreenMet. « Après des décennies à protéger l'Amérique en assumant des rôles gouvernementaux dans la sécurité nationale et le renseignement, notamment en tant qu'officier principal de la CIA en Afrique, je suis conscient de la capacité de la coopération mondiale à répondre aux besoins d'approvisionnement en métaux énergétiques propres aux États-Unis, alors que nous établissons une chaîne d'approvisionnement nord-américaine essentielle non seulement pour la transition vers l'électrification, mais aussi pour notre sécurité nationale et notre réussite économique. »

À propos de GreenMet

GreenMet (www.Greenmet.com) est une entreprise de premier plan qui développe l'infrastructure pour des chaînes d'approvisionnement durables, fiables et sécurisées de minéraux et de métaux essentiels pour répondre aux besoins énergétiques et technologiques de l'Amérique du Nord. Cela comprend la production de minéraux et de métaux de terres rares, et la fabrication d'aimants clés, de matériaux de batterie et d'acier vert. GreenMet travaille avec les nations du monde entier et ses partenaires américains pour assurer le leadership des États-Unis dans la transition vers un avenir énergétique écologique.

À propos de Torngat Metals Ltd.

Torngat est une société privée qui développe le projet de Strange Lake dans la région du Nunavik au Québec afin de fournir un approvisionnement responsable à long terme en terres rares nécessaires à de nombreuses technologies de pointe et à faible émission de carbone, notamment les véhicules électriques et les éoliennes. www.torngatmetals.com.

À propos de Cerberus

Cerberus est un leader mondial de l'investissement alternatif avec environ 60 milliards de dollars d'actifs dans des stratégies complémentaires de crédit, d'actions privées et d'immobilier. www.cerberus.com.

SOURCE GreenMet