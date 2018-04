GreenOak lève 911 millions € (1,1 milliard $) et dépasse l'objectif de sa stratégie immobilière européenne

Le fonds réunit des investisseurs institutionnels en provenance d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient, qui représentent d'importantes caisses de retraite d'entreprises et gouvernementales, des fonds de dotation, des fondations et des family offices gérés par des institutions. En plus du capital de 656 millions € de Fund II, GreenOak a de plus investi ou engagé 185 millions € de capital de co-investissement Fund LP et, pour déployer cette stratégie, dispose de 70 millions € supplémentaires de capital de co-investissement discrétionnaire engagé Fund LP.

Fund II peut acquérir ou développer des biens immobiliers pour un coût de 2,6 milliards € (avec un effet de levier allant jusqu'à 65 %) et se concentre avant tout pour son développement sur la logistique, les bureaux et les actifs résidentiels, ainsi que sur les terrains à bâtir. Jusqu'à présent, le fonds et les co-investisseurs ont engagé plus de 567 millions en fonds propres à travers plus de 20 transactions en Espagne, en Italie, en France et aux Pays-Bas, pour une valeur totale de 1,8 milliard €.

La plus grande partie du portefeuille de Fund II provient et a été acquise en dehors du marché, à escompte par rapport au prix du marché et au coût de remplacement et s'est déployée dans des villes carrefours d'Europe comme Madrid, Milan, Barcelone, Paris ainsi que dans d'autres principaux pivots logistiques d'Europe. L'exposition logistique de Fund II reflète la conviction de GreenOak à l'égard de ces actifs en Europe sur le long terme, ayant désormais acquis plus de 21 millions de pieds carrés, pour un montant cumulé de 1,3 milliard €.

Cette proximité s'inscrit dans la stratégie immobilière européenne croissante de GreenOak, qui fait suite à GreenOak Europe Fund I, qui a été investi entre mai 2015 et juillet 2016, exclusivement sur des actifs espagnols et italiens, et a déjà remboursé 75 % de son capital appelé en n'utilisant que 50 % de l'effet de levier.

John Carrafiell, cofondateur de GreenOak, a commenté : « Nous sommes encore à mi-chemin de l'importante opportunité de valeur sur certains marchés européens avec des vendeurs motivés, comme les banques, les compagnies d'assurance, les entités gouvernementales, les fonds avant liquidation et les vendeurs axés sur la liquidité, qui sont à l'origine d'un grand nombre de nos acquisitions.

Nous pensons que grâce à notre approche différenciée des moyennes entreprises et à notre expertise en gestion directe d'actifs et de biens immobiliers, GreenOak constitue une contrepartie fiable pour les vendeurs, les prêteurs, les promoteurs spécialisés en développement et les locataires de nos marchés cibles.

Du fait que notre rythme d'investissement est resté discipliné entre Fund I et Fund II, cette levée de fonds souligne l'importance du soutien institutionnel à la fois pour la spécificité de notre stratégie européenne et pour notre déploiement discipliné, ainsi que l'important retour du capital pour nos partenaires investisseurs. »

À propos de GreenOak :

GreenOak Real Estate (« GreenOak ») est une société d'investissement et de prêt indépendante, détenue par des partenaires, spécialisée dans l'immobilier, qui se concentre sur la fourniture de conseils stratégiques et la création de valeur à long terme pour ses clients et ses investisseurs.

Depuis 2011, GreenOak a levé 8,3 milliards $ en fonds propres discrétionnaires auprès d'investisseurs institutionnels pour des prêts immobiliers et des investissements en Europe, aux États-Unis et en Asie ; elle a également acquis plus de 12,4 milliards $ d'actifs, dont actuellement environ 9,4 milliards $ d'actifs bruts sous gestion.

GreenOak possède des bureaux à Londres, à Madrid, à Milan, au Luxembourg, à New York, à Los Angeles, à Tokyo et à Séoul, avec plus de 100 professionnels au sein d'équipes dédiées, possédant des connaissances locales, de l'expérience et des réseaux étendus sur chaque marché.

Remarques :

GreenOak's Europe Fund I : Période de placement du fonds de 18 mois. Le total des fonds propres a recueilli 321 millions € et comprend un fonds de capital de 250 millions € et le capital LP co-investi de 71 millions €. Au cours d'une période de 15 mois, le fonds a investi dans 21 transactions distinctes et a fait l'acquisition d'environ 622 000 mètres carrés (6,7 millions de pieds carrés) en actifs logistiques, commerciaux, de bureaux et résidentiels en Espagne et en Italie, ce qui représente un prix d'achat total d'environ 580 millions €. Avant la formation de Fund I, l'équipe de GreenOak Europe a acquis sur un compte séparé huit actifs commerciaux en Espagne pour un total de 132 585 mètres carrés (1,4 million de pieds carrés) pour un total de 164 millions €.

