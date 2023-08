Greenwoods Singel, le restaurant qui a introduit le brunch à Amsterdam, célèbre son 35e anniversaire

Greenwoods marque l'occasion en réinventant le plat néerlandais par excellence du petit-déjeuner, l'Uitsmijter, et en l'ajoutant à son menu de brunch toute la journée !

AMSTERDAM, 1er août 2023 /PRNewswire/ -- Greenwoods Singel , le lieu pour bruncher original d'Amsterdam, est fier d'annoncer son 35e anniversaire. Célèbre pour être le restaurant qui a apporté les œufs bénédicte et d'autres délicieux plats de brunch à Amsterdam pour la première fois, Greenwoods offre une fusion unique de l'hospitalité néerlandaise et du charme britannique où les habitants et les touristes peuvent se réunir et profiter d'une expérience gastronomique fantastique.

L'histoire de Greenwoods et son évolution constante en ont fait l'un des restaurants les plus populaires et les plus reconnaissables de la ville. Plus de deux millions de visiteurs ont franchi les portes de l'établissement au cours des 35 dernières années, et l'équipe sert environ 250 000 œufs frais chaque année !

Dans le cadre des célébrations de son anniversaire, Greenwoods Singel a lancé sa nouvelle version d'un classique néerlandais. L'Uitsmijter est un petit-déjeuner paysan typiquement hollandais, composé d'œufs au plat sur des toasts avec du fromage et de la salade. L'équipe de Greenwoods a réinventé ce plat et l'a porté à un niveau supérieur - et il sera disponible pour les convives à partir du 1er septembre.

Greenwoods est situé sur le canal Singel, dans un quartier traditionnel d'Amsterdam, à proximité de la Maison d'Anne Frank et de la place du Dam. Les ingrédients sains et le développement durable sont au cœur du menu. Les convives peuvent également déguster une gamme de plats fantastiques pour le petit-déjeuner et le déjeuner, des options végétaliennes et végétariennes, et même un thé à la crème anglais traditionnel avec des scones fraîchement préparés !

Une institution à Amsterdam, 35 ans d'existence

Greenwoods a été fondé en 1988 par un Australien et un Britannique. Il s'agissait d'un établissement décontracté, sans fioritures, de type gargote, qui proposait des plats simples et savoureux, mais qui s'est peu à peu constitué une clientèle locale fidèle.

Puis, en 2010, le Néerlandais Daniel Post a réalisé son rêve de posséder un lieu de brunch. À l'époque, Greenwoods était un peu délabré, avec un décor fatigué et une population de souris qu'il a fallu expulser ! Mais Daniel a travaillé dur, a réinvesti et a redonné vie au lieu.

Il a relevé le niveau de l'offre alimentaire en engageant des chefs professionnels et en veillant à ce que tous les produits de la carte soient préparés chaque jour dans les locaux de l'établissement. Il a introduit une gamme d'options végétaliennes, végétariennes et sans gluten pour s'assurer que tout le monde se sente le bienvenu.

Deux nouveaux établissements Greenwoods ont élargi la marque : un restaurant jumeau sur Keizersgracht, à Amsterdam, et une succursale britannique à Édimbourg.

« Nous sommes fiers de proposer un brunch authentique », déclare Daniel, « Ce qui signifie pas de haricots bon marché et du vrai bacon et des saucisses ! Maintenant, avec notre nouvelle option Uitsmijter, vous pouvez vraiment devenir hollandais vous aussi ! »

https://greenwoods.eu/restaurant/singel/

