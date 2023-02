Greg Lindberg se compromete a apoyar a las personas afectadas por la justicia

DURHAM, Carolina del Norte, 6 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Greg Lindberg, empresario, filántropo y escritor, se asocia con Interrogating Justice, una organización sin fines de lucro, con el fin de proporcionar recursos y oportunidades para las personas que purgan pena de prisión o que lo han hecho en el pasado.

Lindberg se ha comprometido a realizar una donación importante cada año para apoyar a la organización y proporcionar continuamente recursos para las personas afectadas por la justicia y sus familias, facilitándoles las herramientas necesarias para superar las dificultades y alcanzar su máximo potencial.

"Quiero hacer todo lo posible para darles a estas personas una segunda oportunidad en la vida", comentó Lindberg. "Sé por lo que atraviesan y mi objetivo es darles acceso a la información, los recursos y las oportunidades para tener éxito".

Interrogating Justice es una organización sin fines de lucro creada para proporcionar acceso a los recursos que tanto necesitan las personas que purgan pena de prisión o que lo han hecho en el pasado, en torno a la atención médica, la carrera y la información continua que las ayuda a transitar por el sistema de justicia penal. El equipo y los voluntarios de la organización están compuestos por abogados, defensores y aliados que trabajan todos los días para luchar por la justicia.

"Estamos orgullosos de la diferencia que hemos logrado en la vida de muchas personas", expresó Danie Watson-Goetz, directora de operaciones de Interrogating Justice. "Desde que comenzamos, hemos ayudado a más de 500.000 personas que purgan pena de prisión o que lo han hecho en el pasado, incluidos sus seres queridos. Nos apasiona nuestro trabajo y queremos seguir creciendo y expandiéndonos para ayudar a muchas más personas".

Lindberg se ha comprometido a brindar apoyo continuo a las personas afectadas por la justicia a través de Interrogating Justice. Cree que la asistencia continua puede ayudar a brindar la ayuda que tanto necesita esta comunidad y darles una segunda oportunidad de tener éxito en todos los aspectos de su vida.

Para obtener más información, visite https://interrogatingjustice.org/.

Acerca de Greg Lindberg

Greg Lindberg es un exitoso empresario, filántropo y escritor. Durante su exitosa carrera, Lindberg ha reinventado y transformado cientos de empresas, ha empleado a miles de personas, ha empoderado a líderes y ha impactado a las comunidades a través de esfuerzos filantrópicos. Sus experiencias como líder y los desafíos que ha enfrentado lo han inspirado a empoderar a las personas para que logren el mayor éxito posible como autor de dos libros: Failing Early & Failing Often: How to Turn Your Adversity into Advantage y 633 Days Inside: Lessons on Life and Leadership. Para obtener más información sobre la vida, los libros y el trabajo de Greg Lindberg, visite GregLindberg.com.

Acerca de Interrogating Justice

Interrogating Justice, fundada en 2020, es una organización no partidista y sin fines de lucro creada para proporcionar acceso a los recursos, el apoyo y la educación que tanto necesitan las personas que purgan pena de prisión o que lo han hecho en el pasado y sus familias. El equipo y los voluntarios de la organización están compuestos por abogados, defensores y aliados que trabajan todos los días para luchar por la justicia. Si desea más información, visite https://interrogatingjustice.org/.

Para ver el anuncio, visite también 633Days.com.

