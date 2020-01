Grife Toro assina nova linha de roupas da Barbearia Vip

A Collab consiste na produção inicial de uma linha de camisetas exclusiva, com seis estampas, além de um boné. Segundo Ian Stotz, estilista da marca, no inverno 2020 serão confeccionados também moletons. O acordo ainda prevê que, nas barbearias, além desta linha, a Toro tenha suas peças à venda.

A grife Toro é de Florianópolis e voltada ao jovem homem moderno, antenado com o mundo fashion.

A Barbearia Vip inaugurará em março as duas primeiras franquias internacionais: em Miami (EUA) e Lisboa (Portugal). Recentemente a rede inaugurou as lojas do Floripa Aiport, em Florianópolis (SC), e em Porto Alegre (RS), a primeira naquele estado. São mais de 40 franquias.

A rede conta também com linha própria de cosméticos e até de cerveja, a Beer Vip.

