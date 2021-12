Gripe ou COVID? Como interpretar um resultado negativo de COVID-19 quando os sintomas são visíveis

No entanto, também é possível que um paciente com sintomas de COVID-19 esteja, na realidade, infectado com um dos vários outros vírus respiratórios circulantes, dentre os quais podemos citar os vírus influenza ou o vírus sincicial respiratório (RSV), por exemplo. Como os testes atuais disponíveis são estritamente focados no SARS-CoV-2, os laboratórios clínicos limitam-se a um resultado negativo para COVID-19, carecendo de um diagnóstico definitivo para os sintomas do paciente.