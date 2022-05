Groen Deqing van binnenuit: het streven van een Chinees arrondissement om een internationale moderne tuinstad te worden

Bezoek Deqing County, Huzhou City, in de zuidoostelijke kustprovincie van China, Zhejiang. Want er is één plek die volgens zowel de New York Times als CNN de moeite waard is om te bezoeken: Mogan Mountain.

Met zijn glooiende bergen en prachtige landschappen staat Mogan Mountain bekend als het equivalent van "The Hamptons" in het oosten van China.

Maar blijf niet te lang hangen in Mogan Mountain, want er is meer te ontdekken in Deqing County. Deqing bestaat voor meer dan de helft uit bergen en water en wil zichzelf ontwikkelen als een internationale moderne tuinstad, naar het voorbeeld van Zermatt, de wereldberoemde Zwitserse stad in de Alpen.

Het natuurlijke landschap is een uniek voordeel voor Deqing bij het ontwikkelen van ecologisch toerisme. Dit kleine arrondissement is dan ook een pionier in het toepassen van China's groene ontwikkelingsconcept. Ongeveer 45% van Deqing is bedekt met bossen en dit is een verfrissende ervaring voor de bezoekers van dit arrondissement.

Het groene karakter van Deqing zit niet alleen in het landschap, maar ook in de industriële ontwikkeling. De provincie Zhejiang is een hub van digitale technologie, waar Alibaba en andere internetreuzen zich hebben gevestigd. Onder deze vleugels neemt Deqing het voortouw in de koolstofarme ontwikkeling van de stedelijke industrieën in China en de grassroots-initiatieven van het land om de doelen voor de koolstofpiek en koolstofneutraliteit te bereiken.

In 2021 publiceerde Deqing het plan voor het uitvoeren van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling (2021-2025), een wereldwijde primeur op arrondissementsniveau. Het concept van groene en koolstofarme ontwikkeling loopt door in de moderne industriële ontwikkeling van Deqing. Het arrondissement heeft een evaluatiesysteem voor groene fabrieken ingevoerd, werkt aan het versneld opheffen van verouderde productiecapaciteit en heeft een groene hoogwaardige industriële keten gebouwd.

Op het gebied van het plattelandsbestuur heeft technologie voor ruimtelijke digitalisering op basis van geografische informatie (GI) de groene transformatie van Deqing mogelijk gemaakt. Deqing integreert GI-technologie met andere technologieën om nieuwe formaten, producten en diensten te ontwikkelen. Landschap, ouderenzorg en industrie zijn dankzij digitale beheerplatforms geleidelijk 'smart' geworden op het platteland van Deqing.

Het groene ontwikkelingsconcept van Deqing gaat niet alleen diep de natuur, industrie en het bestuur in, maar gaat ook ook de grens over. Mogan Mountain International Tourism Resort werd bekroond met een nationaal toeristenresort en trok veel B&B's aan die door buitenlanders worden beheerd. Deqing hield de eerste VN World Geographic Information Conference. De twee digitale bestuurspraktijken van het land werden erkend door de VN.

Dit is Deqing, een hoogland voor duurzame ontwikkeling waar natuur, wetenschap en technologie naast elkaar bestaan en samenvloeien, een voorbeeldig Chinees arrondissement dat groene ontwikkeling van binnenuit toepast en een opkomende internationale moderne landschapstuinstad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812275/An_aerial_view_Naked_Castle_Mogan_Mountain_Deqing_County_Huzhou.jpg

SOURCE China top brands