grommunio: Une alternative immédiate à MS Exchange

VIENNA, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis 2020, grommunio, un fabricant de logiciels autrichien, propose exactement ce que les protecteurs de données et les experts en sécurité réclament depuis des années : Un remplacement de Microsoft Exchange, qui fonctionne avec des programmes standard et peut être mis en place dans des infrastructures de toute taille.

Le remplacement "drop-in" d'Exchange prend en charge tous les protocoles logiciels utilisés par le serveur de Microsoft. En plus, il fonctionne sans changement pour les clients Outlook, Android, iPhone et Linux et comprend une interface web moderne.

L'architecture open source innovante rend grommunio plus sûr, plus efficace et plus transparent que ses concurrents, tout en étant nettement plus rapide et plus économe en ressources. grommunio fonctionne sur Raspberry Pi jusqu'aux ordinateurs centraux.

Cependant, grommunio ne se contente pas d'offrir la messagerie, le calendrier, les tâches, Office et les contacts, mais aussi le chat, la vidéoconférence et la synchronisation de fichiers, car il s'appuie sur des composants Open Source d'entreprise éprouvés.

Les solutions pour les administrateurs sont dues à un portail d'administration puissant. Des avertissements sur les goulots d'étranglement imminents (" predictive monitoring ") et un portail self-service pour les utilisateurs ainsi qu'un assistant d'installation sont inclus.

grommunio fonctionne sans problème en remplacement des environnements Microsoft Exchange, car le logiciel accède directement aux fonctions qu'Exchange lui-même met à disposition. Outre MAPI/HTTP, grommunio propose tous les standards ouverts courants, ce qui garantit transparence, sécurité et stabilité - et simplifie toute migration vers grommunio : IMAP, POP3, SMTP, EAS, CalDAV et CardDAV.

Sur le site https://grommunio.com/, une version communautaire gratuite et des informations détaillées sont disponibles.

