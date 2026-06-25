Group 1 Automotive continúa promoviendo el posicionamiento nacional de la marca con Group 1 Acura Southwest Houston en el suroeste de Houston

El negocio antes conocido como Sterling McCall Acura ahora es uno de los concesionarios que operan bajo la marca Group 1 unificada

HOUSTON, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, como parte de su iniciativa continua para unificar a nivel nacional su extensa red de concesionarios, Group 1 Automotive, Inc., empresa de venta de automóviles con sede en Houston y concesionarios en todo Estados Unidos y el Reino Unido, destacó a Group 1 Acura Southwest Houston, antes conocido como Sterling McCall Acura, que opera con este nuevo nombre desde el 15 de abril de 2026.

El concesionario del suroeste de Houston forma parte del número creciente de sucursales en Estados Unidos que se han incorporado a la iniciativa para ofrecerles a los clientes una conexión más clara con el alcance, los recursos y los estándares operativos de Group 1. sin dejar de contar con el equipo local, la experiencia de Acura y las relaciones con los clientes en los que se ha apoyado durante décadas para atender el suroeste de Houston.

Con el respaldo del alcance, los recursos y la experiencia de un vendedor automotriz internacional, Group 1 Automotive mantiene su enfoque en ofrecer el servicio personalizado y las conexiones comunitarias que definen la experiencia de un concesionario local. Conozca más detalles en Group1Auto.com.

Mejor experiencia del cliente

La transición de Sterling McCall Acura a Group 1 Acura Southwest Houston es parte de una iniciativa más amplia, cuyo propósito es generar una experiencia del cliente más coherente en toda la red de concesionarios de Group 1 en Estados Unidos. La nueva marca no supondrá cambio alguno en la propiedad, la dotación de personal, las ofertas de productos ni las operaciones cotidianas y los clientes podrán seguir interactuando con los mismos profesionales locales con el nuevo nombre.

Group 1 Automotive ha sido la propietaria y operadora del concesionario del suroeste de Houston por más de dos décadas. El nuevo nombre vincula formalmente al negocio con la plataforma nacional de Group 1 y, de esta forma, otorga a los clientes locales el beneficio seguir tratando con el concesionario del suroeste de Houston que conocen, pero con el respaldo de los recursos, la tecnología y la disciplina operativa de un grupo automotriz más amplio.

"Nuestros clientes conservaron al equipo que ya conocían y contaron con el respaldo de los recursos de Group 1", expresó Paul Christian, director general de Group 1 Acura Southwest Houston. "El enfoque sigue siendo sencillo: una experiencia transparente y coherente desde la primera visita y durante todos los servicios".

Continuidad del servicio y compromiso local

Group 1 Acura Southwest Houston sigue prestando servicios a los clientes desde su ubicación actual en 10505 Southwest Freeway en Houston, Texas y apoya a los conductores del suroeste de Houston, Bellaire, Sugar Land y las comunidades vecinas con nuevos vehículos Acura, vehículos usados, servicio Acura, repuestos y soporte de mantenimiento.

El concesionario mantiene su enfoque en las mismas relaciones locales que definieron a Sterling McCall Acura a la vez que establece una conexión más clara con la red minorista más amplia de Group 1. Los clientes seguirán disfrutando de la misma experiencia de ventas y servicio, además de la ventaja adicional de una marca Group 1 unificada que promueve reconocimiento, localización y confianza en todos los mercados.

Preguntas adicionales de los clientes

¿Por qué Sterling McCall Acura cambió su nombre a Group 1 Acura Southwest Houston?

Sterling McCall Acura se convirtió en Group 1 Acura Southwest Houston el 15 de abril de 2026 como parte de la iniciativa de Group 1 Automotive para crear una estructura de nombre más clara y coherente para todos los concesionarios en Estados Unidos. El nuevo nombre refleja el vínculo del concesionario con Group 1 mientras continúa prestando servicio a los clientes del suroeste de Houston y las comunidades vecinas. Como parte de la red de Group 1 (250 concesionarios que ofrecen 37 marcas de vehículos), el concesionario conecta a los clientes con vehículos nuevos y usados, financiamiento, servicio, repuestos y asistencia en caso de colisión, así como una experiencia consistente que contempla, por ejemplo, precios transparentes y programación en línea en cada sucursal de Group 1.

Gasolina, híbrido o eléctrico: ¿qué tipo de propulsión es adecuado para mí?

La propulsión adecuada depende de los patrones de conducción, el presupuesto y el acceso a la carga. Las opciones híbridas por lo general ofrecen mayor ahorro de combustible sin necesidad de cambiar los hábitos de repostaje, los vehículos eléctricos ofrecen los costos de funcionamiento más bajos para los conductores que pueden recargarlos con regularidad, y los modelos de gasolina suelen tener precios iniciales más bajos. Comparar los costos totales de propiedad para un trayecto específico es un buen punto de partida.

¿Qué puntaje crediticio necesito para financiar o adquirir un vehículo en arrendamiento?

Los requisitos de crédito varían según la entidad crediticia, el vehículo y la estructura del préstamo o del arrendamiento. Si bien los puntajes crediticios más altos por lo general permiten acceder a tarifas y términos más favorables, muchas entidades crediticias trabajan con una amplia variedad de perfiles crediticios, y la aprobación puede que también dependa de los ingresos, relación deuda-ingresos y pago inicial.

¿Cuáles son los beneficios de un automóvil usado certificado?

Los vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) se suelen someter a una inspección multipunto en la fábrica y a un proceso de reacondicionamiento e incluyen una cobertura de garantía limitada que supera la de un vehículo usado estándar. Además, los beneficios pueden incluir asistencia en ruta y un informe de historial del vehículo, con una cobertura específica que varía según el programa y el año del modelo.

Acerca de Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 posee y opera 250 concesionarios automotrices, 310 franquicias y 32 talleres de reparación automotriz en Estados Unidos y el Reino Unido que ofrecen 37 marcas de automóviles. Mediante sus concesionarios y plataforma omnicanal, la empresa vende automóviles nuevos y usados, así como camionetas ligeras; además, tramita el financiamiento automotriz relacionado, vende contratos de servicio y seguros, presta servicios de mantenimiento y reparación automotriz y vende repuestos para vehículos.

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FUENTE Group 1 Automotive, Inc.