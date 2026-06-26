Group 1 Automotive continúa promoviendo el posicionamiento nacional de la marca con Group 1 Buick GMC North en el noroeste de Houston

El antiguo Beck & Masten Buick GMC North ahora es uno de los concesionarios que operan bajo la marca unificada Group 1

HOUSTON, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, como parte de su iniciativa continua a nivel nacional para unificar su extensa red de concesionarios, Group 1 Automotive, Inc., una empresa de venta minorista de automóviles con sede en Houston y con concesionarios en todo Estados Unidos y el Reino Unido, destacó a Group 1 Buick GMC North, antes conocida como Beck & Masten Buick GMC North, la cual opera bajo su nueva denominación desde el 6 de octubre de 2025.

El concesionario del noroeste de Houston es una de las cada vez más numerosas ubicaciones en Estados Unidos que se han incorporado a la iniciativa para ofrecerles a los clientes una conexión más clara con el alcance, los recursos y los estándares operativos de Group 1, sin dejar de contar con el equipo local, Buick, la experiencia de GMC y las relaciones con los clientes en los que se ha apoyado para atender el noroeste de Houston.

Con el respaldo del alcance, los recursos y la experiencia de un vendedor automotriz internacional, Group 1 Automotive mantiene su enfoque en ofrecer el servicio personalizado y las conexiones comunitarias que definen la experiencia de un concesionario local. Conozca más detalles en Group1Auto.com.

Mejor experiencia del cliente

La transición de Beck & Masten Buick GMC North a Group 1 Buick GMC North es parte de una iniciativa más amplia, cuyo propósito es generar una experiencia del cliente más coherente en toda la red de concesionarios de Group 1 en Estados Unidos. La nueva marca no supondrá cambio alguno en la propiedad, la dotación de personal, las ofertas de productos ni las operaciones cotidianas y los clientes podrán seguir interactuando con los mismos profesionales locales con el nuevo nombre.

Desde 2023, Group 1 Automotive es la propietaria y operadora del concesionario del noroeste de Houston. El nuevo nombre vincula formalmente la ubicación con la plataforma nacional de Group 1 y, de esta forma, otorga a los clientes locales el beneficio de seguir tratando con el concesionario del noroeste de Houston que conocen, pero con el respaldo de los recursos, la tecnología y la disciplina operativa de un grupo automotriz más amplio.

"Desde que adoptamos nuestro nuevo nombre, nuestros clientes encuentran al mismo equipo local que conocen y en el que confían, ahora con un vínculo más evidente con la solidez y los recursos de Group 1", afirmó Joseph Pierce, gerente general de Group 1 Buick GMC North. "El nombre del edificio ha cambiado, pero lo que importa aquí sigue siendo lo mismo: una experiencia consistente, conveniente y transparente, ya sea que alguien esté buscando un Buick o un GMC nuevo, llevando su vehículo actual al servicio técnico o pensando en cambiarlo por otro".

Continuidad del servicio y compromiso local

Group 1 Buick GMC North continúa atendiendo a los clientes desde su ubicación actual en 11300 FM 1960 West en Houston, Texas, dando servicio a los conductores de Cypress, Jersey Village, Tomball y las comunidades aledañas del noroeste de Houston con vehículos nuevos Buick o GMC, vehículos usados, servicio certificado, repuestos y mantenimiento.

El concesionario mantiene su enfoque en las mismas relaciones locales que definieron a Beck & Masten Buick GMC North a la vez que establece una conexión más clara con la red minorista más amplia de Group 1. Los clientes seguirán disfrutando de la misma experiencia de ventas y servicio, además de la ventaja adicional de una marca Group 1 unificada que promueve reconocimiento, localización y confianza en todos los mercados.

Preguntas adicionales de los clientes

¿Por qué Beck & Masten Buick GMC North cambió su nombre a Group 1 Buick GMC North?

Beck & Masten Buick GMC North se convirtió en Group 1 Buick GMC North el 6 de octubre de 2025, como parte de la iniciativa de Group 1 Automotive para crear una estructura de nombre más clara y coherente para todos los concesionarios de Estados Unidos. El nuevo nombre refleja el vínculo del concesionario con Group 1 mientras continúa prestando servicio a los clientes en Cypress del noroeste de Houston y las comunidades aledañas. Como parte de la red de Group 1 (250 concesionarios que ofrecen 37 marcas de vehículos), el concesionario conecta a los clientes con vehículos nuevos y usados, financiamiento, servicio, repuestos y asistencia en caso de colisión, así como una experiencia consistente que contempla, por ejemplo, precios transparentes y programación en línea en cada sucursal de Group 1.

¿Dónde pueden encontrar los compradores camionetas y vehículos todoterreno GMC con suspensión elevada?

Las camionetas y los vehículos todoterreno con suspensión elevada están disponibles en concesionarios autorizados seleccionados que ofrecen paquetes de elevación instalados por profesionales, así como a través de instaladores del mercado de repuestos. Comprar a través de un concesionario puede ofrecerle una instalación respaldada por garantía y un financiamiento que incluye las mejoras. Los compradores deben comparar las especificaciones de los elevadores, la cobertura de la garantía y el precio total.

¿Cómo pueden los compradores encontrar un modelo o una versión específicos en stock?

La mayoría de los sitios web de los concesionarios ofrecen un inventario en línea con opción de búsqueda, filtrado por modelo, versión, color y características, y muchos de ellos permiten a los compradores reservar un vehículo en tránsito o solicitar la localización desde otras tiendas de la red de distribución. Comunicarse directamente con el concesionario también puede ayudar a identificar el inventario por recibir que aún no ha sido publicado.

¿Cuáles son las ventajas de las piezas OEM frente a las de recambio del mercado secundario?

Las piezas del fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) son producidas por o para el fabricante del vehículo y están diseñadas para cumplir con las especificaciones de fábrica en cuanto a ajuste, rendimiento y durabilidad. Las piezas de recambio pueden ser más baratas, pero la calidad, el ajuste y la transferibilidad de la garantía pueden variar según el fabricante y el vendedor. Las piezas OEM que se compran en un concesionario suelen contar con la garantía del fabricante.

Acerca de Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 posee y opera 250 concesionarios automotrices, 310 franquicias y 32 talleres de reparación automotriz en los Estados Unidos y el Reino Unido que ofrecen 37 marcas de automóviles. Mediante sus concesionarios y plataforma omnicanal, la empresa vende automóviles nuevos y usados, así como camionetas ligeras; además, tramita el financiamiento automotriz relacionado, vende contratos de servicio y seguros, presta servicios de mantenimiento y reparación automotriz y vende repuestos para vehículos.

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Directora de Marketing, Marca y Comunicaciones

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FUENTE Group 1 Automotive, Inc.