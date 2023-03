Groupe Adecco: résultats du T4 et de l'année 2022

ANNONCE AD HOC en application de l'article 53 du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

ZURICH, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Résultats du T4 et de l'année 2022

Gain de parts de marché et croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute

POINTS CLÉS DU T4

Augmentation du chiffre d'affaires de 13 %, augmentation organique de +5 % sur 12 mois, rajustée en fonction des jours commerciaux, en hausse sur l'ensemble des unités d'exploitation

Fort retour sur le plan d'investissement de croissance entraînant des gains de parts de marché ; croissance relative du chiffre d'affaires +550 points de base au T4, avec une amélioration de +1 500 points de base en glissement annuel. La France , l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Asie Pacifique et l'Amérique latine en claire surperformance

, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Asie Pacifique et l'Amérique latine en claire surperformance Forte marge brute de 21,0 %, soutenue par un changement de portefeuille, le mix et les prix

Solide marge d'EBITA hors éléments exceptionnels de 3,7 %, reflétant principalement la baisse des bénéfices des éléments exceptionnels, des investissements de croissance, une contribution plus faible d'Adecco US, de LHH Recruitment Solutions et de l'accroissement de la valeur d'AKKA ; productivité de +2 % par rapport au trimestre précédent

Résultat d'exploitation de 113 millions d'euros, reflétant un amortissement et des éléments exceptionnels plus élevés, tous deux liés à l'acquisition d'AKKA

BPA de 0,39 € ; BPA ajusté de 0,76 €

POINTS CLÉS DE L'ANNÉE

Augmentation du chiffre d'affaires de 13 %, augmentation organique de +5 % sur 12 mois, rajustée en fonction des jours commerciaux, en hausse sur l'ensemble des unités d'exploitation

Forte marge brute de 21,0 %, soutenue par un changement de portefeuille, le mix et les prix

Solide marge d'EBITA hors éléments exceptionnels de 3,5 %, reflétant principalement la baisse du bénéfice des éléments exceptionnels, l'investissement dans la croissance, la contribution modérée de LHH et d'Adecco US et la relution d'AKKA

Résultat d'exploitation de 547 millions d'euros, reflétant un amortissement et des éléments exceptionnels plus élevés, tous deux liés à l'acquisition d'AKKA

BPA de base 2,05 € ; BPA ajusté 3,28 €

AKKA a dégagé une marge d'EBITA et une augmentation du BPA au cours de la première année ; environ 25 millions d'euros de synergies réalisées

Maintien d'une conversion de trésorerie saine de 70 % dans la phase d'investissement : flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 543 millions d'euros

Le programme « Simplifier, Exécuter, Croître » a généré une dynamique positive : restructuration des ventes mondiales et nomination de Ian Lee au comité exécutif en tant que président des régions géographiques afin de garantir la représentation des perspectives locales

au comité exécutif en tant que président des régions géographiques afin de garantir la représentation des perspectives locales Dividende proposé par action de 2,50 CHF , composé de 1,85 CHF brut plus 0,65 CHF de réserves non soumises à l'impôt anticipé.

Denis Machuel, CEO du groupe Adecco, a déclaré :

"Le Groupe a connu une excellente fin d'année 2022, car nous avons continué à tirer parti de notre plan d'investissement. Nous avons enregistré une excellente croissance au quatrième trimestre, Adecco dépassant largement le marché. La nouvelle entité Akkodis a enregistré de bons résultats, dépassant son objectif de synergie pour 2022 et respectant l'objectif de saisie de synergie pour 2023. En ce qui concerne LHH, notre activité de coaching numérique, Ezra, a enregistré une forte croissance, et notre activité de transition de carrière a fourni d'excellents résultats, l'équipe ayant réussi à répondre à une demande croissante dans le contexte d'une hausse des restructurations d'entreprises dans le secteur technologique américain.

Les marges brutes ont été fortes au cours du trimestre. Notre programme "Simplifier, Exécuter, Croître" progresse dans toute l'organisation pour accélérer la mise en œuvre de notre stratégie actuelle et améliorer nos performances opérationnelles et financières. Nous sommes convaincus que nous atteindrons l'objectif de réduction des coûts prévu. Pour l'avenir, nous nous concentrons sur la réalisation de gains de parts de marché, avec une productivité et une rentabilité accrues, dans toutes nos unités commerciales cette année."

