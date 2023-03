Groupe de réflexion CGTN : Les liens sino-européens explorent de nouveaux sommets

PÉKIN, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Les relations entre la Chine et l'Europe sont sans aucun doute parmi les plus importantes au monde. Le haut diplomate chinois Wang Yi vient de terminer son voyage en Europe, en Chine et dans l'UE. Il devrait bientôt y avoir de fréquentes visites mutuelles de personnes haut placées, ce qui enverra un signal fort de la coopération sino-européenne. Parallèlement, l'économie européenne est sur le point d'éviter de justesse une récession, tandis que les changements apportés par la Chine aux politiques liées à la COVID-19 ouvrent la voie à une solide reprise.

Quelles sont les perspectives économiques des deux grandes puissances et comment la Chine et l'UE devraient-elles collaborer pour promouvoir la reprise économique? Comment la Chine et l'UE peuvent-elles renouveler leur partenariat stratégique? Dans quels domaines les deux parties devraient-elles approfondir leur coopération et promouvoir leurs intérêts communs? Comment l'UE équilibrerait-elle ses politiques dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes?

Dans ce débat télévisé co-organisé par le groupe de réflexion CGTN et l'Institut Schiller, d'éminents anciens décideurs politiques, économistes, stratèges géopolitiques, experts en droit et en commerce, et d'autres parties prenantes, discutent des relations sino-européennes dans une période difficile.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-28/Live-China-Europe-ties-exploring-new-heights-1hNq6fpOcSs/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=DDNp8PlrZ8Q

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2015234/0302_video.mp4

SOURCE CGTN Think Tank