Groupe Esaote : l'Assemblée générale approuve les comptes de la société au 31 décembre 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 256,5 millions d'euros (+ 10,9 %) avec un EBITDA de 33,6 millions d'euros (+ 4,3 %). Le résultat d'exploitation stagne à 9,4 millions d'euros avec un bénéfice net de 1,2 million d'euros.

Une année record pour l'IRM (+ 50,7 %). Croissance de tous les secteurs d'activité.

Le carnet de commandes a augmenté de 120 % par rapport à l'année précédente.

Esaote confirme son intérêt pour les marchés internationaux, qui représentent 66,4 % du chiffre d'affaires total.

30 millions d'euros investis dans la R&D. Rédaction du premier rapport de la société sur le développement durable.

GÊNES, Italie, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'assemblée générale d'Esaote S.p.A., qui s'est tenue aujourd'hui à Gênes, a approuvé les comptes de la société au 31/12/2022.

Franco Fontana, CEO Esaote Group

Voici les principaux chiffres consolidés du groupe pour l'année 2022 : le chiffre d'affaires net atteint 256,5 millions d'euros, soit + 10,9 % par rapport à 2021 ; l'EBITDA atteint 33,6 millions d'euros (+ 4,3 % par rapport à 2021) ; le groupe enregistre un résultat d'exploitation de 9,4 millions d'euros, ce qui correspond aux chiffres de l'année précédente et le bénéfice net consolidé atteint 1,2 million d'euros, ce qui constitue une baisse par rapport aux 4 millions d'euros de 2021.

« En 2022, Esaote a franchi une nouvelle étape importante avec une augmentation de son chiffre d'affaires de près de 11 %. Le groupe confirme ses objectifs de croissance et d'innovation, en se positionnant parmi les principaux acteurs mondiaux de l'imagerie diagnostique. Ces résultats sont encore plus significatifs si l'on considère le scénario macroéconomique complexe de 2022, caractérisé par la hausse des coûts des matières premières, des composants, de l'énergie et des transports, ainsi que par les difficultés et les retards dans les chaînes de production. Malgré cela, nous avons réussi à assurer la continuité de la production, à augmenter les investissements en R&D et à accroître les ventes dans nos trois secteurs stratégiques : les ultrasons, l'imagerie par résonance magnétique et l'IT médicale, a commenté Franco Fontana, PDG d'Esaote S.p.A. L'augmentation du carnet de commandes enregistrée à la fin de l'année, un autre chiffre extrêmement significatif, nous a permis de commencer 2023 en réalisant un chiffre d'affaires au premier trimestre beaucoup plus haut que celui de 2022. Cela confirme la validité de notre stratégie qui consiste à nous concentrer sur l'innovation technologique et la croissance dans les marchés à fort potentiel ».

Au cours de l'année 2022, le groupe Esaote a investi 30 millions d'euros en R&D, ce qui correspond à environ 12 % du chiffre d'affaires, soit 4,5 % de plus que l'année précédente.

Dans le secteur des systèmes ultrasoniques, les revenus ont augmenté de 7,2 %, dépassant la tendance moyenne du marché et gagnant des parts de marché significatives. Plus précisément, la croissance du chiffre d'affaires a été stimulée par les nouveaux échographes de moyenne et haute gamme, lancés au cours des dix-huit derniers mois et destinés aux hôpitaux publics et privés hautement spécialisés.

Au cours de l'année 2022, les revenus générés par le secteur de l'IRM dédiée et ouverte ont augmenté jusqu'à 50,7 % : un résultat qui confirme l'originalité et l'exhaustivité de la gamme de produits Esaote, qui sont connus pour combiner une excellente qualité d'image dans les applications musculo-squelettiques tout en étant faciles à installer et en garantissant le confort du patient ainsi qu'une faible consommation d'énergie. Le lancement de la première imagerie par résonance magnétique « corps entier » d'Esaote, le système Magnifico Open, a certainement contribué aux résultats extraordinaires obtenus en 2022.

Le secteur de l'IT médicale (développement de logiciels pour la gestion des processus de diagnostic et de logiciels d'analyse quantitative pour les applications cardiovasculaires) a progressé de 3 %, confirmant le processus d'expansion entrepris par le groupe avec la diversification des canaux de vente et la capacité à générer de la demande pour la transformation numérique des soins de santé.

Les marchés internationaux, qui représentent conjointement environ 66,4 % des ventes, sont l'Europe occidentale (18,4 %), l'Amérique du Nord (14,4 %) et la Chine (10 %). Le chiffre d'affaires en Amérique latine et en Extrême-Orient a connu une croissance à deux chiffres. L'Italie a été confirmée comme le principal marché pour Esaote.

Fin 2022, le groupe comptait environ 1 250 employés, dont plus de la moitié en Italie. Au cours de l'année, le processus de valorisation des ressources internes s'est poursuivi avec la création de programmes de formation continue accompagnés d'outils d'accompagnement pour le bien-être et l'amélioration des politiques de sélection tant en termes de réputation de la marque que d'efficacité, dans la continuité de l'expérience Academy lancée en 2021.

Après avoir adhéré à l'initiative du Pacte mondial des Nations unies, Esaote S.p.A. a publié en 2022 son premier rapport sur le développement, abordant des thèmes comme l'innovation, la qualité, l'intégrité et la société. En ce qui concerne l'environnement, l'entreprise a mené des projets de régénération, d'utilisation rationnelle et d'optimisation des ressources et a prêté attention à l'impact de la logistique sur l'environnement, en s'engageant à une amélioration continue.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2064698/Franco_Fontana.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1793998/Esaote_Logo.jpg

SOURCE Esaote S.p.A.