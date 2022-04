Groupe Esaote : l'Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2021, avec un chiffre d'affaires consolidé de 231,3 millions d'euros (+5,3 %) et une augmentation du bénéfice net à 4 millions d'euros.

« 2021 a été une autre année extrêmement positive pour le Groupe, qui a obtenu des résultats significatifs sur les marchés internationaux et a réussi à combiner croissance et nouveaux investissements. Par rapport à 2020, où la pandémie nous a contraints à une révision soudaine et importante de nos stratégies, la croissance en 2021 a été uniforme, tant dans les secteurs d'activité que dans les régions géographiques », a souligné Franco Fontana, PDG d'Esaote S.p.A. « Nous avons renforcé notre position de leader dans le secteur de l'imagerie diagnostique en élargissant et en renouvelant notre offre, conformément à la stratégie de concentration sur les marchés à fort potentiel et en continuant à soutenir la R&D : en 2021, nous avons investi plus de 28 millions d'euros en R&D, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente. La croissance du carnet de commandes de 19 % sur un an nous a confirmé que nous sommes sur la bonne voie ».

Dans le secteur des systèmes à ultrasons, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 5 %, dépassant la tendance générale du marché mondial. Plus précisément, un point important est la performance positive d'Esaote sur les marchés internationaux stratégiques, menée par les nouveaux échographes mobiles moyen et haut de gamme lancés l'année dernière.

Les revenus dans le secteur dédié à l'IRM ouverte ont augmenté de 39,8 %. D'une part, ce résultat remarquable peut être attribué à la reprise post-pandémique du marché ; d'autre part, à la capacité d'Esaote à proposer des produits réputés pour leur excellente qualité d'image dans les applications musculo-squelettiques, avec une faible consommation d'énergie : une bonne adéquation pour répondre aux besoins émergents en matière de soins de santé dans le monde entier. L'introduction du premier scanner à résonance magnétique à corps entier ouvert d'Esaote, qui a obtenu la certification CE MDR à la fin de l'année, a également donné un coup de pouce.

Le secteur d'activité des logiciels dédiés à l'imagerie diagnostique a augmenté de 5,5 %, notamment grâce au succès de nos programmes d'analyse quantitative basés sur l'IA. D'autres facteurs ont contribué à cette augmentation, notamment l'impulsion majeure donnée par la transition numérique axée sur l'automatisation des flux de travail hospitaliers, l'archivage numérique des images et les nouvelles applications de téléconsultation et de télémédecine. Enfin, le chiffre d'affaires de Global Service a augmenté de 6,3 %.

Un rôle majeur sur les marchés internationaux, représentant conjointement environ 70 % des ventes, a été joué par l'Europe occidentale (19,6 %), l'Amérique du Nord (14 %) et la Chine (13 %). L'Italie a été confirmé comme le principal marché pour Esaote. Les marchés d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine, d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient ont tous connu une croissance significative.

Fin 2021, le groupe comptait 1 270 employés, dont plus de la moitié en Italie. Plus de 100 nouvelles embauches ont eu lieu au cours de l'année afin de renouveler le mix générationnel et professionnel, en mettant l'accent sur les départements R&D, Ventes et Marketing. L'âge moyen des nouvelles embauches était inférieur à 35 ans, dont 50 % de femmes. En 2021, Esaote a lancé sa première Académie (e-Generation), un projet en collaboration avec l'Université de Gênes et sept établissements d'enseignement supérieur de Toscane, spécifiquement destiné aux nouveaux diplômés dans les matières STEM : après un processus de sélection, 21 jeunes talents ont été embauchés dans les départements R&S,Information Technology et Global Marketing.

SOURCE Esaote S.p.A.