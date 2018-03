Groupe Média TFO, ICI Radio-Canada Télé et Frima Originals lancent la première série Web sur l'Agent Jean, le héros de la BD canadienne

Les trois partenaires reconnus pour leurs contenus de qualité, Groupe Média TFO, ICI Radio-Canada Télé et Frima Originals, adaptent, pour la première fois à la télévision et sur les plateformes numériques, l'univers disjoncté et surréaliste de l'Agent Jean. Après le succès retentissant de la bande dessinée d'Alex A. publiée chez Presses Aventure, avec plus de 800 000 exemplaires vendus depuis sa sortie en 2011, le célèbre agent secret inspiré de James Bond débarque le 2 avril sur TFO et sur la chaîne YouTube TFLIX TFO pour 10 épisodes de 90 secondes.

" L'Agent Jean est un projet de production ludo-éducative enrichissant par son format adapté aux modes de consommation des jeunes. C'est un projet emballant qui a séduit les enfants canadiens francophones via la bande dessinée et nous sommes enthousiastes à faire découvrir son univers par l'intermédiaire de petites capsules. Avec ces épisodes, les 6-9 ans seront engagés et motivés à renforcer leurs compétences dans la résolution de problèmes et la collaboration avec les autres. Je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire Frima Originals, et particulièrement Renaud Sylvain, producteur exécutif, pour cette collaboration réussie! "

- Sandrine Pechels de Saint Sardos, Directrice, Disruption et Distribution Multiplateforme, Groupe Média TFO

Sa bonne humeur, son optimisme et sa capacité à trouver des solutions font de l'Agent Jean un personnage inspirant et positif pour son public. Des valeurs qui ont d'ailleurs values à L'Agent Jean d'être utilisé par de nombreux enseignants comme matériel pédagogique dans leurs classes.

Derrière le personnage loufoque de l'Agent Jean se cache la voix du célèbre comédien Pier-Luc Funk, accompagné de l'incontournable Sarah-Jeanne Labrosse qui incarne Bulle, experte en espionnage et en infiltration. Aux côtés de leurs acolytes, mélanges de superhéros et d'enfants, ils embarquent le jeune public dans leurs aventures décalées et leur monde coloré aux allures de jeux vidéo.

Diffusion de L'Agent Jean

Les 10 épisodes de 90 secondes seront diffusés :

en ondes du lundi au vendredi à partir du 2 avril, à 17 h 55, en tant qu'interprogramme sur TFO;

en rafale, en ondes, le samedi à partir de 18 h 30 sur TFO;

en rafale, en ondes, le dimanche à partir de 19 h 00 sur TFO;

en ondes sur ICI Radio-Canada Télé dès le 7 avril ainsi qu'en rattrapage sur la Zone Jeunesse du site radio-canada.ca

en ligne sur ICI TOU.TV dès le 11 avril

L'ensemble de ces épisodes, ainsi que 2 entrevues exclusives, seront diffusés sur la chaîne TFLIX TFO et sur TFO.org à partir du 2 avril.

Rayonnement de la littérature franco-canadienne

En marge de la diffusion des premiers épisodes de L'Agent Jean sur TFO, les petits fans pourront découvrir la nouvelle bande-dessinée "L'ADN de l'impossible", aux éditions Presses Aventure, dès le 11 avril 2018. Le lancement officiel de ce dernier tome est prévu lors du Salon international du Livre de Québec et du Festival Québec BD.

Après un succès retentissant au Canada, L'Agent Jean s'exporte en Europe depuis 2015 avec une distribution de ses bandes-dessinées en France, en Suisse et en Belgique.

À propos de Groupe Média TFO

À la fine pointe de l'apprentissage numérique, Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de contenus éducatifs et culturels innovants, en français. TFO dessert deux millions d'élèves et 30 000 enseignants en Ontario et au Canada. Groupe Média TFO s'est mérité deux Silver Play Buttons de YouTube et plus de 500 millions de visionnements sur son réseau de 24 chaînes. Son contenu a remporté plusieurs prix, d'Austin à Amsterdam : Kidscreen Awards, Prix Gémeaux, Cassies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards, et plus encore.

À propos de Frima

Frima est un leader dans le secteur du divertissement et de l'innovation. Depuis sa création en 2003, l'entreprise a développé tout un éventail de produits médiatiques, incluant des jeux vidéo, des effets visuels et des animations. L'expertise de Frima englobe également la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les jouets connectés. En plus de travailler en étroite collaboration avec des partenaires de renommée internationale, tels LEGO, Mattel, Zynga, Ubisoft, Hasbro et Electronic Arts, Frima développe des propriétés originales à succès, telles Chariot, Nun Attack, FATED et MaXi.

À propos de L'Agent Jean

Entrez dans l'univers de L'Agent Jean, une série humoristique et légèrement déjantée! L'agent Jean, c'est une dizaine de bandes dessinées réparties sur deux saisons qui vous entraînent dans un univers insolite à la fois décalé et familier. Les clins d'œil aux populaires séries d'espionnage, aux dessins animés et aux jeux vidéo sont nombreux. Et que dire de Jean, ce sympathique héros à des années-lumière des superhéros modernes?

Son auteur

Alex A. écrit et dessine depuis toujours. Très jeune, il invente le personnage de l'Agent Jean, lui crée des acolytes et s'amuse à plonger son antihéros sympathique dans des situations extravagantes. En 2011, son rêve se concrétise : les aventures de son agent secret sont enfin publiées! Bédéiste prolifique, il a aujourd'hui plus de quinze de bandes dessinées à son actif. Ses principales inspirations ? Tout ce qui existe, mais surtout, tout ce qui n'existe pas !

