Groupe PPSS : Progrès décisifs en matière de protection contre les couteaux

La vidéo du produit de l'entreprise, qui montre le PDG Robert Kaiser se faisant battre et poignarder alors qu'il porte un gilet pare-balles, est largement considérée comme une « preuve physique » de son niveau de performance et de sa qualité.

Kaiser a déclaré : « Après des années de R&D acharnée, nous avons conclu que le polycarbonate, en tant que matière première, n'est tout simplement plus assez bon. Son manque de protection certifiée contre la pénétration de pointes a fait qu'il est devenu « moralement » injustifiable pour nous. Nous avons appris à accepter qu'une meilleure protection contre les couteaux, les machettes, les lames de rasoir, les couteaux artisanaux et même les clous était nécessaire. »

« Nous avons conclu que les composites à base de fibres de carbone sont la seule véritable solution fiable et avant-gardiste. La fibre de carbone nous permet d'offrir des niveaux vraiment supérieurs de protection contre les couts de couteau, en plus d'une importante réduction de poids, d'une épaisseur plus faible et, enfin, d'une protection entièrement certifiée contre les clous. Ceci sans frais supplémentaires »

Selon leur PDG, une protection certifiée contre les pointes est cruciale, en particulier pour les agents pénitentiaires et correctionnels qui sont confrontés quotidiennement à certaines des armes de fortune les plus cruelles, telles que les couteaux artisanaux et les clous.

La protection contre les couteaux artisanaux est désormais également devenue tout aussi importante pour les professionnels de la sécurité privée, simplement en raison du type d'armes apparues dans les rues ces dernières années.

Si l'on compare avec les gilets résistants aux armes tranchantes en polycarbonate de la société, qui connaissent un grand succès, le nouveau gilet est encore plus léger, plus fin, plus efficace et plus fonctionnel.

Niveaux de performance certifiés

CAST KR1/SP1 arme tranchante et clou - (Norme CAST 2017 sur les gilets pare-balles)

NIJ Level 1 arme tranchante et clou - (Norme NIJ 0115.01)

VPAM K1 arme tranchante et clou - (VPAM KDIW 2004 - Edition 18.05.2011)

VPAM I1 « Protection contre les aiguilles » - (VPAM KDIW 2004 - Edition 18.05.2011)

VPAM W1 « Protection contre les impacts » - (VPAM KDIW 2004 - Edition 18.05.2011)

Au cours des dix dernières années, les gilets pare-balles du groupe PPSS ont offert les niveaux de protection les plus fiables des armes tranchantes, en protégeant les professionnels de la sécurité et les agents des forces de l'ordre, des prisons, de l'immigration et des douanes du monde entier.

À propos du groupe PPSS

Le groupe PPSS est une entreprise internationale spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture d'équipements de protection individuelle de haute performance, offrant une protection inégalée contre les armes tranchantes, les traumatismes dus aux objets contondants et même les morsures humaines. Présence dans les médias sociaux : Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

Contact pour les médias :

Vicky Wrigley (PR)

E-mail : [email protected]

Tél. : +44 (0) 845 5193953

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1328855/PPSS_Stab_Resistant_Body_Armour.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1328853/PPSS_Stab_Resistant_Body_Armour_Performance.jpg

Video : https://www.youtube.com/watch?v=BtE2BrJrKLo

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1328854/PPSS_Group_logo.jpg

SOURCE PPSS Group