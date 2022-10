Groupe QNB : Résultats financiers pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022

DOHA, Qatar, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- QNB, la plus grande institution financière de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), a annoncé ses résultats pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022.

Le bénéfice net avant l'impact de l'hyperinflation au titre de la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 a atteint 12,3 milliards de riyals qataris (3,4 milliards de dollars), soit une augmentation de 20 % par rapport à la même période de l'année précédente.

QNB Group Headquarters in Doha, Qatar

Le bénéfice net après l'impact de l'hyperinflation devrait atteindre 11,0 milliards de riyals qataris (3,0 milliards de dollars), soit une augmentation de 7 % par rapport à la même période l'année dernière, bien qu'il ait réussi à surmonter l'impact négatif de l'ajustement comptable de l'hyperinflation de 1,3 milliard de riyals qataris (356 millions de dollars).

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 24% pour atteindre 25,6 milliards de riyals qataris (7,0 milliards de dollars), ce qui reflète la réussite du groupe à maintenir la croissance dans un éventail de sources de revenus.

Le total des actifs au 30 septembre 2022 a enregistré une augmentation de 5 % par rapport au 30 septembre 2021 pour atteindre 1 135 milliards de riyals qataris (312 milliards de dollars), principalement grâce à la croissance des actifs liquides de grande qualité. De grandes campagnes de dépôts de la clientèle ont permis d'augmenter ces dépôts de 1 % pour atteindre 794 milliards de riyals qataris (218 milliards de dollars) à partir du 30 septembre 2021. En raison de la forte position de liquidité du Groupe QNB, le ratio prêts/dépôts a atteint 96,1 % au 30 septembre 2022.

Les efforts du groupe en matière d'efficacité opérationnelle continuent à générer des économies de coûts et à améliorer les sources de revenus, ce qui a permis au Groupe QNB d'améliorer son ratio d'efficacité (coût/revenu) jusqu'à 19,3% contre 22,5%, soit le meilleur ratio parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

Le ratio des prêts non productifs est resté stable à 2,4 % au 30 septembre 2022, soit l'un des plus bas parmi les institutions financières de la région MEA, ce qui reflète la grande qualité du portefeuille de prêts du Groupe et sa gestion efficace du risque de crédit. Le ratio de couverture a également atteint 121 % après prise en compte de 6,2 milliards de riyals qataris (1,7 milliard de dollars) à titre de précaution pour les pertes potentielles sur prêts.

Le total des fonds propres a augmenté à 106 milliards de riyals qataris (29 milliards de dollars), soit une hausse de 5 % par rapport à septembre 2021. Le bénéfice par action a atteint 1,10 riyal qatari (0,30 USD).

Le ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) du Groupe au 30 septembre 2022 s'élevait à 19% de plus que les exigences minimales réglementaires de la Banque centrale du Qatar et du Comité de Bâle. En outre, les ajustements comptables de l'hyperinflation liés à nos opérations en Turquie ont eu un impact supplémentaire sur le capital du Groupe d'environ 3,5 milliards de riyals qataris.

Statistiques du groupe

Le Groupe QNB est soutenu par 27 000 employés qui travaillent dans environ 1 000 sites et 4 700 guichets automatiques.

