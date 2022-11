Groupe Sarbacane : levée de fonds de 110M€ et une nouvelle acquisition

HEM, France, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Incontournable dans le domaine de la communication digitale des entreprises depuis plus de 20 ans, le groupe Sarbacane annonce une levée de fonds d'un montant de 110M€ auprès d'EMZ et d'institutions bancaires, et par la même occasion une troisième acquisition en 2 ans avec le rachat de la société Marketing 1BY1.

Après IDI en 2020, le fonds européen EMZ entre au capital du groupe pour soutenir et financer son développement. Mathieu Tarnus, fondateur et CEO, demeure actionnaire majoritaire du groupe. Le chiffre d'affaires du groupe, qui a triplé en 3 ans, approchera les 30M€ cette année. L'ambition est de maintenir ce rythme et d'atteindre les 100M€ de chiffre d'affaires à horizon 2026.

Pour faciliter la distinction entre le développement et l'ambition du groupe et l'activité historique de Sarbacane, le groupe change de nom et devient Groupe Positive. Sarbacane, tout comme ses sœurs rapidmail et Datananas continueront d'exister comme marques et filiales du groupe.

Cette levée de fonds ouvre un nouveau chapitre dans le développement du groupe Positive, qui s'est constitué depuis 2001 autour de son logiciel phare Sarbacane. Au fil des ans, l'éditeur a développé une galaxie de solutions dédiées à la communication digitale des entreprises : email et SMS (marketing et transactionnels), création de workflows automatisés, marketing conversationnel, sales engagement…

Le groupe entend se positionner comme une plateforme entrepreneuriale d'innovation digitale en s'appuyant sur ses forces : des technologies avancées mais faciles à prendre en main, un service d'accompagnement premium sur-mesure pour ses clients, un fort ancrage local en Europe.

Le groupe accompagne aujourd'hui 25 000 clients, principalement des PME & ETI, mais aussi des grands groupes et des institutions publiques.

Avec Marketing 1BY1, le groupe Positive acquiert une expertise data. Marketing 1BY1 développe une CDP (Customer Data Platform). Alors que Sarbacane permet d'activer la donnée via des campagnes multicanales, Marketing 1BY1 se positionne en amont, à l'étape de la consolidation des flux de données.

Sans renier son approche historique et l'accompagnement premium des PME, Sarbacane est devenu de façon complémentaire de plus en plus présent auprès des institutions publiques et grands comptes. Le rachat de Marketing 1BY1 répond au besoin grandissant de ces derniers de mettre en place une approche clients ultra-personnalisée sans s'équiper de solutions lourdes et complexes à mettre en place.

