Growatt bringt INFINITY 1500 in Europa auf den Markt, um die steigende Nachfrage nach grüner Energie zu befriedigen

SHENZHEN, China, 17. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Nach der erfolgreichen Einführung des INFINITY 1500 in den Vereinigten Staaten wendet sich Growatt weiterhin dem deutschen Markt für tragbare Stromversorgung zu und bietet eine EU-Version von INFINITY 1500 an, um den schnell wachsenden Bedarf an grüner Energie zu decken. Die neue deutsche Website wird am 17. Februar offiziell live gehen, und die tragbaren Stromversorgungslösungen werden zu einem späteren Zeitpunkt zum Kauf erhältlich sein.

Die EU-Version des INFINITY 1500 entspricht mit ihrer überragenden Solarleistung am besten dem Bedarf an grüner Energie, und das Gerät kann in nur 2,5 Stunden solar aufgeladen werden. Angesichts einer instabilen Netzversorgung und steigender Stromkosten könnte dieser Solargenerator die beste installationsfreie Lösung sein, um für diese Probleme gewappnet zu sein. Mit seiner 24/7-USV-Funktion kann das Gerät Notstromversorgungsszenarien abdecken und mit seiner Kapazität von 1.512 Wh und einer Ausgabeleistung von 2.000 W Geräte im Innen- und Außenbereich zuverlässig versorgen. Darüber hinaus ermöglicht die schnelle Ladetechnologie eine vollständige Aufladung des INFINITY 1500 innerhalb von zwei Stunden und sorgt so dafür, dass jederzeit Strom zur Verfügung stehen kann. Aufgrund seiner hervorragenden Portabilität gilt er auch als bester Begleiter bei Outdoor-Aktivitäten wie Wochenendausflügen, Camping, Wohnmobilreisen und vielem mehr.

„Growatt ist seit vielen Jahren in Europa verwurzelt, und wir haben ein offenes Ohr für die Stimmen unserer lokalen Nutzer. Die Entscheidung, das INFINITY 1500 in Europa einzuführen, entspricht der Marktnachfrage nach einer zuverlässigeren grünen Lösung für mehr Anwendungsszenarien", sagte Lisa Zhang, Vice President of Marketing bei Growatt. „Wir freuen uns, unsere fortschrittlichen Technologien einsetzen zu können, um diesen Bedarf an grüner Energie auf dem lokalen Markt zu decken", fügte Zhang hinzu.

Die Serie von tragbaren Stromversorgungsgeräten von Growatt wird ihren ersten Stopp in Deutschland machen. Bald darauf wird sie auch in anderen europäischen Ländern erhältlich sein.

Informationen zu Growatt

Growatt, ein weltweit anerkannter Experte für neue Energie, wird seit 2011 von mehr als drei Millionen Kunden weltweit bevorzugt, denen saubere Energie am Herzen liegt. Growatt konzentriert sich auf die Bereiche Erzeugung, Speicherung und Digitalisierung von sauberer Energie und bietet intelligente Energielösungen für alle Szenarien, um Energieunabhängigkeit für alle zu ermöglichen. Als Pionier auf diesem Gebiet verfügt Growatt über langjährige Erfahrung und die branchenführende Technologie, um ein intelligenteres und zuverlässigeres Leben mit sauberer Energie für Individuen, Familien und Unternehmen zu unterstützen. Klicken Sie hier und erfahren Sie mehr über die tragbaren Energieversorgungsgeräte von Growatt.

