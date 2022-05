Growatt établit un nouveau record avec 19 joints 'Top Brand PV Inverter' décernés par EUPD Research

« Nous sommes très honorés d'avoir été choisis et reconnus par des millions de clients dans le monde. Grâce à notre solide réseau mondial de distribution et de service, nous sommes en mesure de fournir un accès clair et pratique à nos solutions PV avancées et fiables pour les clients mondiaux, aidant des millions de clients à passer à une alimentation électrique propre et à réduire leurs factures d'électricité, » a déclaré Lisa Zhang, directrice générale du marketing chez Growatt.

Dans le contexte de l'augmentation de la demande mondiale d'énergie solaire ces dernières années, Growatt a rapidement étendu son réseau à travers le monde. Aujourd'hui, la société est déjà le numéro 1 mondial des onduleurs résidentiels et se classe également parmi les 5 principaux fournisseurs d'onduleurs commerciaux selon IHS Markit. En 2021, Growatt a expédié plus de 3,8 millions d'onduleurs et accumulé plus de 40 GW d'installations dans plus de 150 pays et régions.

"Avec plus d'une décennie d'expérience, notre équipe de R&D a apporté de nouvelles améliorations et innovations dans l'efficacité énergétique, la sécurité fonctionnelle et les solutions intelligentes de nos onduleurs de nouvelle génération," Zhang a ajouté. La nouvelle génération d'onduleurs X de Growatt présente un design élégant, des rendements élevés et des fonctions d'E&M simples et puissantes. Son onduleur prêt pour batterie MIN 2500-6000TL-XH a remporté le 'pv magazine award', et l'onduleur commercial MAX a remporté le prix 'All Quality Matters' de TÜV Rheinland pour ses performances de premier ordre dans de nombreux tests de sécurité et de fiabilité. "Notre engagement envers la haute qualité des produits et les innovations technologiques est l'une des raisons pour lesquelles nos solutions PV sont favorisées par les clients mondiaux", a conclu Zhang.

