Growatt expande sua equipe de atendimento no Brasil, construindo a base para crescimento adicional

A Growatt vem aumentando significativamente seus investimentos no Brasil ao longo dos anos e alcançou um crescimento exponencial no setor de geração distribuída. Em 2019, a empresa estabeleceu seu centro de apoio técnico em São Paulo e fez uma parceria com Aldo Solar, o maior distribuidor fotovoltaico para promover suas avançadas soluções fotovoltaicas entre os brasileiros.

"Construímos uma equipe de marketing local para promover nossas soluções avançadas e confiáveis e engenheiros de serviços locais para oferecer um atendimento eficiente ao cliente. Além disso, nossa equipe vem trabalhando junto com nossos parceiros para desenvolver produtos e soluções que atendam à demanda no Brasil", declarou Lisa Zhang, diretora de Marketing da Growatt.

Tornando-se digital

Em 2020, a COVID-19 interrompeu a indústria solar, mas a equipe da Growatt Brasil continuou a fornecer treinamento para clientes por meio de reuniões on-line e webinars. A equipe de atendimento passou a alavancar sua avançada plataforma de monitoramento remoto, o sistema OSS (Serviço inteligente on-line) para oferecer suporte e serviço eficientes e ajudar a reduzir as visitas no local e os custos de O&M para os instaladores.

Metas ambiciosas para 2021

A Growatt adicionou o inversor MAC 15-36KTL3-XL para aplicação trifásica a 220V em suas ofertas de produtos no Brasil. Este ano, a empresa planeja lançar o MIN 7-10KTL-X com 3 MPPTs para aplicações fotovoltaicas de fase única, de acordo com Zhang.

Olhando para o futuro em 2021, a Growatt ambiciona a expansão de seus negócios e busca alcançar a posição entre os 3 principais provedores do mercado solar brasileiro. Até o momento, a empresa enviou mais de 200.000 inversores no país. "Estamos comprometidos com o desenvolvimento de energia solar no Brasil. Continuamos a construir uma equipe local maior e mais forte para marketing e atendimento ao cliente, e com essa fundação, traremos nosso negócio para o próximo nível no Brasil", acrescentou Zhang.

Sobre a Growatt

A Growatt é uma líder global em soluções de energia inteligente e oferece inversores fotovoltaicos residenciais, comerciais e de grande escala, armazenamento de energia, sistemas de microgrid e soluções de gerenciamento de energia inteligente. Fundada em 2010, a Growatt estabeleceu uma extensa rede com 14 escritórios em todo o mundo. A Growatt está entre os principais provedores globais de inversores de 10 PV, de acordo com a IHS Markit e a Wood Mackenzie.

