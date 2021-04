Growatt lança inversor monofásico de alta potência no Brasil

"O inversor MIN 7-10KTL-X pode reduzir o LCOE da energia solar para residências e investidores no Brasil", disse Lisa Zhang, diretora de marketing da Growatt. "Pode ser superdimensionado em até 150% e é compatível com módulos de 450W, proporcionando maior rentabilidade. Além disso, o inversor tem até 3 MPPTs e pode fornecer boa flexibilidade para o projeto do sistema fotovoltaico. "

O MIN 7-10KTL-X vem em um design compacto e possui alta densidade de potência. Seu botão de toque muito mais durável e amigável e seu display OLED fornecem uma melhor experiência do usuário. O inversor possui SPD Tipo II no lado CC, oferecendo excelente proteção para o sistema fotovoltaico. Segundo Zhang, a Growatt já recebeu certificado do INMETRO para o inversor e estará disponível a partir de maio no Brasil.

A empresa Growatt tornou-se o maior fornecedor de inversores fotovoltaicos residenciais do Brasil de acordo com o último relatório do Distributed Generation Photovoltaic Market divulgado pela Greener - empresa brasileira de pesquisa e consultoria. E olhando para o futuro, apesar da pandemia, Zhang está otimista com o mercado solar brasileiro. "Continuaremos a fornecer produtos e serviços de alta qualidade para os brasileiros e com uma gama tão abrangente de soluções de inversores fotovoltaicos, pretendemos nos tornar a marca de inversores nº 1 para geração distribuída de energia solar no Brasil."

Growatt é líder global em soluções de energia inteligente e fornece inversores fotovoltaicos residenciais, comerciais e de grande escala, armazenamento de energia, sistemas de microrrede e soluções de gerenciamento de energia inteligente. Growatt está classificado entre os 10 principais fornecedores globais de inversores PV de acordo com a IHS Markit e Wood Mackenzie. Fundada em 2010, a Growatt estabeleceu uma extensa rede com 14 filiais em todo o mundo.

