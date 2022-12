Growatt lance une batterie de pointe destinée au stockage d'énergie

SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Growatt, premier fournisseur mondial de solutions d'énergie distribuée, a lancé la batterie APX HV unique qui présente des innovations majeures en matière de performance, de fonctionnement, de protection et d'installation.

Intégrée à la nouvelle technologie de connexion parallèle à commutation douce, la nouvelle solution de batterie apporte plus d'énergie en éliminant l'effet du décalage énergétique entre les packs, permettant à chaque module de se charger et de se décharger intégralement de façon indépendante. En outre, l'innovation assure une plus grande flexibilité d'installation et d'expansion avec des batteries à états de charge (SoC) variés et à partir de différents nouveaux lots, ce qui permet d'économiser sur les frais d'opération et de maintenance (O&M) et de chaîne d'approvisionnement. Elle dispose également d'une conception redondante qui empêche l'arrêt du système en cas de pack défectueux.

« Pour assurer la meilleure sûreté du système de batterie APX HV, nous appliquons cinq niveaux de protection complète au produit, a déclaré Lisa Zhang, vice-présidente du marketing chez Growatt. Les protections comprennent le système de gestion de la batterie (BMS) actif pour chaque cellule, l'optimisation de l'énergie au niveau du pack et la protection incendie intégrée des aérosols pour chaque module, un disjoncteur d'arc électrique (AFCI) et un fusible remplaçable pour l'ensemble du système. » Concernant la fiabilité du système, la batterie APX HV affiche un indice de protection IP66 et une technologie d'autochauffage intelligente qui permet un fonctionnement à l'extérieur et à la température minimale de -10°C.

Sa solution Plug-and-Play permet une installation très efficace, et la batterie APX HV élimine également le processus de précharge, réduisant les efforts et le temps nécessaire lors d'une connexion et d'une maintenance simultanées au plus haut niveau. Lorsque de nouveaux packs de batteries sont ajoutés, le système APX HV reconnaît et met à niveau le logiciel automatiquement vers la dernière version pour les batteries précédentes.

« Avec une extension parallèle maximale de 60 kWh d'électricité par deux faisceaux, la batterie unique est compatible avec nos onduleurs monophasés, biphasés et triphasés fonctionnant sur batterie, y compris le MIN 2500-6000TL-XH, le MIN 3000-11400TL-XH-US, le MOD 3-10KTL3-XH pour un usage résidentiel, ainsi que nos onduleurs MID 12-30KTL3-XH pour un usage commercial », a ajouté Lisa Zhang.

