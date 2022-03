Growatt met à disposition son nouvel onduleur prêt pour la batterie

« Une telle caractéristique de batterie prête à l'emploi offre une flexibilité aux utilisateurs en permettant à l'onduleur de fonctionner pour un système solaire normal relié au réseau et plus tard d'être mis à niveau vers un système de stockage avec un pack de batteries supplémentaire, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser sur les investissements initiaux », a déclaré Lisa Zhang, directrice du marketing mondial chez Growatt.

De plus, Growatt propose aux clients le système de batterie ARK XH pour un ensemble complet de solutions prêtes à l'emploi. Le pack de batteries est de conception modulaire et peut être facilement installé et connecté à l'onduleur. Par ailleurs, son matériau lithium-fer-phosphate (LFP) lui confère une stabilité et une sécurité accrues ainsi qu'une plus longue durée de vie.

En ce qui concerne les performances, la série MOD 3-10KTL3-XH est réglée pour exporter la pleine puissance nominale vers le réseau et charger simultanément la batterie à pleine puissance nominale. Par exemple, un onduleur MOD 10KTL3-XH peut fournir simultanément une puissance de sortie de 10 kW à pleine puissance et une charge de batterie de 10 kW à pleine puissance, doublant ainsi la productivité du système. De plus, son rapport CC/CA atteint 2 et, grâce aux deux trackers MPP, le courant de la chaîne peut atteindre 16 A, ce qui en fait un bon partenaire pour les modules de forte puissance.

« Nous avons constaté une augmentation rapide de la demande de systèmes de stockage dans le monde entier, notamment en Europe. Dans le contexte de l'objectif d'émissions nettes nulles de l'Union européenne et de la flambée des prix de l'électricité en Europe, l'installation d'un système de stockage d'énergie connaît une popularité sans précédent auprès des résidents européens. Bientôt, nous apporterons également cette solution d'avenir au marché australien, où se trouve un énorme potentiel de stockage d'énergie », a conclu Zhang.

À propos de Growatt

Fondé en 2010, Growatt est un leader mondial des solutions énergétiques intelligentes. L'entreprise propose un vaste portefeuille de produits et de solutions, notamment des onduleurs photovoltaïques, des systèmes de stockage d'énergie, des chargeurs de véhicules électriques et des solutions de gestion intelligente de l'énergie. Selon IHS Markit, Growatt est le premier fournisseur mondial d'onduleurs résidentiels. De plus, pour les onduleurs hybrides de stockage, la société est le deuxième plus grand fournisseur mondial selon Wood Mackenzie.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1775731/image_1.jpg

SOURCE Growatt