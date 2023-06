Growatt présente son dernier portefeuille de produits et remporte le prix de la meilleure marque PV à l'Intersolar Europe 2023

MUNICH, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Growatt, un leader mondialement reconnu de solutions d'énergie distribuée intelligentes, a présenté de façon impressionnante sa vaste gamme de produits de classe mondiale à l'Intersolar Europe 2023 à Munich. L'événement a marqué le lancement du nouvel onduleur MID 11-30KTL3-XH de l'entreprise et affirmé son exceptionnelle notoriété de marque avec le prix de la meilleure marque PV décerné par EUPD Research.

EUPD Research a remis à Growatt le prestigieux prix de la meilleure marque PV, récompensant sa position de premier fournisseur en Europe. « Growatt a réussi à s'imposer comme l'un des principaux fabricants d'onduleurs et de solutions stockage en Europe. Son engagement envers les installateurs à travers le continent lui a permis d'établir un partenariat fructueux avec les principaux intermédiaires du marché, et constitue un signe clair que Growatt sera sur le marché à long terme. Son portefeuille impressionnant de produits et de services permettra à Growatt de continuer de croître et de prospérer dans l'un des plus importants marchés PV au monde », a commenté Markus A.W. Hoehner, fondateur et directeur général d'EUPD Research.

Dans le cadre de son exposition, Growatt a organisé un événement de lancement pour présenter les derniers onduleurs MID 11-30KTL3-XH. Faisant partie de la série d'onduleurs prêts à fonctionner sur batterie, les onduleurs constituent l'offre phare de la marque pour les combinaisons « solaire + stockage » afin de répondre aux besoins des applications commerciales. Avec 2-3 MPPT et un courant de chaîne de 16A, ils prennent en charge une puissance très élevée et hébergent une capacité de stockage de la batterie allant de 5kWh à 60kWh. Sa sécurité accrue est garantie par l'inclusion de la protection AFCI et du SPD de type II sur les côtés CC et CA.

Les solutions prêtes à fonctionner sur batterie de Growatt comprennent l'onduleur monophasé MIN-XH, les onduleurs triphasés MOD-XH et MID-XH, tous équipés de conceptions durables qui facilitent l'installation et l'expansion du stockage des batteries. Pour les scénarios commerciaux et industriels, le pack comprenant l'onduleur de stockage WIT et la batterie commerciale APX garantit une alimentation fiable et durable avec une alimentation sans interruption (UPS) intégrée et des fonctions de démarrage noir. Le pack offre des performances et une flexibilité exceptionnelles pour les propriétaires d'entreprise, supportant une sortie 100 % asymétrique et une compatibilité avec les batteries au lithium et au plomb-acide.

En outre, Growatt a lancé son microonduleur NEO 600-1000M-X en Europe, une solution optimale pour les installations PV de balcon. Ce produit innovant allie sécurité, flexibilité et performance puissante en un seul système. Avec deux MPPT indépendants, il atténue les pertes d'énergie dues à l'ombre et assure une production d'énergie maximale des deux panneaux connectés. La surveillance WiFi intégrée permet un suivi pratique des performances, améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale.

