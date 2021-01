Growatt reçoit le prix 2020 du magazine pv pour son onduleur nouvelle génération

« On a beaucoup parlé des maisons intelligentes, mais jusqu'à présent, peu de solutions intégrées faciles à utiliser sont disponibles sur le marché. Le nouvel onduleur de Growatt et son système GroHome constituent un véritable outil pour la maison intelligente et, à ce titre, une solution révolutionnaire pour rendre la maison plus efficace sur le plan énergétique et moins dépendante des ressources énergétiques externes », a commenté Eckhart K. Gouras, directeur général du magazine pv.

« Le nouvel onduleur primé de Growatt est au centre de notre solution énergétique intelligente, le système GroHome. C'est l'unité de contrôle principale et la base sur laquelle les clients pourront étendre leurs systèmes photovoltaïques au système GroHome à l'avenir », a déclaré Frank Qiao, vice-président de Growatt. D'abord lancé en Australie, cet onduleur de nouvelle génération connaît un grand succès avec plus de 70 000 unités expédiées dans le pays en 2020. Cet onduleur intelligent est également proposé en Europe, dans l'APAC et en Amérique latine.

« Au niveau mondial, nous avons vendu plus de 150 000 unités du nouvel onduleur en 2020, et d'ici trois ans, nous prévoyons d'en expédier plus d'un million dans le monde entier. Après avoir installé ce nouvel onduleur, les clients peuvent étendre leurs systèmes photovoltaïques pour utiliser notre solution GroHome et profiter des avantages d'une solution d'énergie solaire plus intelligente et plus efficace, et recevoir un meilleur retour sur investissement », a ajouté Qiao.

Avec plus de dix ans d'expérience dans l'industrie solaire, l'équipe de Growatt comprend les besoins des clients et la tendance technologique de l'énergie solaire selon Qiao. C'est pourquoi les innovations de Growatt sont populaires auprès des clients du monde entier.

À propos de Growatt

Growatt est un leader mondial des solutions énergétiques intelligentes et fournit des onduleurs solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle, des systèmes de stockage d'énergie, des systèmes microréseau et des solutions de gestion énergétique intelligente. Fondée en 2010, Growatt a mis en place un vaste réseau de 14 agences dans le monde entier. Growatt se classe parmi les dix premiers fournisseurs mondiaux d'onduleurs solaires selon IHS Markit et Wood Mackenzie.

