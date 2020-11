Growatt se classe parmi les meilleures marques photovoltaïques en Hongrie, en Pologne et au Danemark

Se basant sur des années de recherche, EuPD Research a analysé les performances des principaux acteurs du secteur et a mené des enquêtes auprès des installateurs relatives à la notoriété d'une marque, le choix des clients et la distribution. Plus tôt cette année, Growatt a également reçu le Top Brand PV Seal 2020 de EuPD Research pour sa position de leader en Australie et aux Pays-Bas .

« Nous sommes très heureux de recevoir le prix de « TOP BRAND PV INVERTER » (« Meilleure marque d'onduleur solaire » en français ») de la part de EuPD Research. 2020 est une année difficile pour de nombreuses entreprises et depuis l'apparition du coronavirus, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour surveiller la situation, améliorer la flexibilité de la gestion des stocks et renforcer notre chaîne d'approvisionnement », a déclaré Lisa Zhang, directrice du marketing de Growatt.

Growatt est présent en Europe depuis plus de dix ans et a établi un vaste réseau avec 6 succursales dans la région, qui emploient du personnel local. « Growatt a adopté la stratégie de la localisation à mesure que notre entreprise se développe à l'international. Cela améliore considérablement l'efficacité de la livraison de nos produits, de l'assistance technique et du service à la clientèle. Cette année, notre équipe s'est également lancée en ligne pour offrir du soutien et des services à nos clients », a ajouté Zhang.

La stratégie produit de Growatt contribue également à sa forte croissance et à sa réussite dans ces pays, selon Zhang. Les onduleurs de la nouvelle génération X de la société ont une conception compacte, des fonctions intelligentes et puissantes, et sont de plus en plus populaires auprès des clients du monde entier.

À propos de Growatt

Growatt est un leader mondial des solutions énergétiques intelligentes et fournit des onduleurs solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle, des systèmes de stockage d'énergie, des systèmes microréseau et des solutions de gestion énergétique intelligente. Growatt se classe parmi les dix premiers fournisseurs mondiaux d'onduleurs solaires selon IHS Markit et Wood Mackenzie. Fondée en 2010, Growatt a mis en place un vaste réseau de 14 agences dans le monde entier. Au premier semestre 2020, Growatt avait expédié plus de 2 millions d'onduleurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

