Growatt torna-se o maior fornecedor de inversores fotovoltaicos residenciais do Brasil

"Gostaríamos de agradecer a todos os nossos parceiros por suas contribuições para essa conquista no Brasil", declarou Lisa Zhang, diretora de marketing da Growatt. Zhang também atribuiu o sucesso ao aumento significativo dos investimentos da empresa no Brasil nos últimos anos. "Comprometidos com o desenvolvimento da energia solar no Brasil, criamos um centro de apoio técnico em São Paulo e uma central de atendimento em Maringá e desenvolvemos uma equipe local muito mais forte para oferecer um excelente atendimento ao cliente."

Em 2019, a empresa fez uma parceria com Aldo Solar, o maior distribuidor fotovoltaico para promover suas avançadas soluções fotovoltaicas entre os brasileiros. Com sua extensa rede de distribuição e serviços implementada, a Growatt alcançou um crescimento exponencial no setor de geração distribuída no Brasil. "Na Growatt, somos orientados para o cliente. Estamos empenhados em oferecer treinamento abrangente e profissional em instalação, monitoramento, resolução de problemas e outros assuntos relacionados às tecnologias fotovoltaicas mais recentes. Além disso, nossa equipe vem trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros para desenvolver produtos e soluções que atendam às demandas específicas do mercado brasileiro", acrescentou Zhang.

A Growatt adicionou às suas ofertas de produtos o inversor MAC 15-36KTL3-XL que é feito sob medida para aplicação fotovoltaica solar trifásica a 220 V no Brasil. Além disso, a empresa lançará uma nova geração de inversores de fase única MIN 7-10KTL-X no país ainda este ano, de acordo com Zhang. "Continuaremos a oferecer produtos e serviços de alta qualidade para os brasileiros e, com uma gama tão abrangente de soluções de inversores fotovoltaicos, nosso objetivo é nos tornarmos a marca nº 1 de inversores para a geração distribuída de energia solar no Brasil."

Sobre a Growatt

A Growatt é uma líder global em soluções de energia inteligente e oferece inversores fotovoltaicos residenciais, comerciais e de grande escala, armazenamento de energia, sistemas de microgrid e soluções de gerenciamento de energia inteligente. Fundada em 2010, a Growatt estabeleceu uma extensa rede com 14 escritórios em todo o mundo. A Growatt está entre os dez maiores provedores globais de inversores PV, de acordo com a IHS Markit e a Wood Mackenzie.

