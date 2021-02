Growatt został największym na rynku brazylijskim dostawcą falowników fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych

W 2019 roku przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z Aldo Solar, największym dystrybutorem systemów fotowoltaicznych, aby propagować swoje zaawansowane rozwiązania wśród Brazylijczyków. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji i usług, Growatt osiągnął wykładniczy wzrost w sektorze energetyki rozproszonej w Brazylii. „Firma Growatt jest zorientowana na klienta. Dążymy do zapewnienia kompleksowych i profesjonalnych szkoleń w zakresie najnowszych technologii fotowoltaicznych, instalacji, monitorowania, rozwiązywania problemów itp. Ponadto nasz zespół ściśle współpracuje z głównymi partnerami w celu opracowania produktów i rozwiązań, które spełniają określone wymagania rynku brazylijskiego" - dodała Lisa Zhang.

Growatt dodał do swojej oferty trójfazowy falownik MAC 15-36KTL3-XL, który jest dostosowany do brazylijskich zastosowań fotowoltaicznych przy napięciu 220V. Ponadto firma wprowadzi na rynek jednofazowy falownik nowej generacji MIN 7-10KTL-X jeszcze w tym roku, jak twierdzi Zhang. „Z pewnością będziemy nadal dostarczać wysokiej jakości produkty i usługi dla Brazylijczyków, a z tak kompleksową ofertą rozwiązań w zakresie falowników fotowoltaicznych dążymy do tego, aby stać się marką nr 1 w sektorze tego typu urządzeń dla mikroinstalacji fotowoltaicznych w Brazylii".

Growatt

Growatt to światowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań energetycznych, oferujący falowniki fotowoltaiczne do zastosowań domowych, komercyjnych i w dużych elektrowniach fotowoltaicznych, magazyny energii, mikrosieci oraz inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania energią. Założona w 2010 roku firma Growatt posiada rozległą sieć 14 oddziałów na całym świecie. W ocenie IHS Markit i Wood Mackenzie, Growatt plasuje się w pierwszej dziesiątce światowych dostawców falowników fotowoltaicznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1434621/1.jpg

www.growatt.com



