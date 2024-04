Grown Alchemist rondt verandering van eigenaar af

Het schoonheidsmerk wordt particulier eigendom om de groei te versnellen en de ontwikkeling in belangrijke markten zoals Noord-Amerika en China te stimuleren

HONG KONG, 2 april 2024 /PRNewswire/ -- Grown Alchemist, een bekroond biologisch schoonheidsmerk voor de designbewuste mens, kondigde vandaag aan dat het niet langer deel zal uitmaken van de L'OCCITANE Group en in particuliere handen overgaat. Andre Hoffmann, voormalig vicevoorzitter en voormalig Chief Executive Officer en huidig bestuurslid van L'OCCITANE International S.A, heeft een meerderheidsbelang verworven, en Anna Teal, CEO van Grown Alchemist, is benoemd tot minderheidsaandeelhouder. De prijs van de overname is bekendgemaakt op 28 miljoen euro.

Grown Alchemist Completes Change of Ownership.

"De L'OCCITANE Group is een ongelooflijke partner en supporter van het bedrijf geweest sinds de verwerving van een meerderheidsbelang in 2022. Dit gaf ons een sterke groeibasis samen met een geweldig team, investeringen in productverbeteringen en nieuwe markttoetredingen," zei Teal, CEO van Grown Alchemist. "Daarom zien we deze overname van Grown Alchemist als een kans om de groei van ons merk te versnellen, omdat dit ons een grotere strategische flexibiliteit en autonomie geeft buiten een beursgenoteerde groep. We zijn de Groep dankbaar voor hun openheid en steun voor deze overgang in lijn met de groeistrategieën van beide betrokken partijen."

Het productassortiment van Grown Alchemist is gericht op het creëren van de optimale omstandigheden voor de huid om te functioneren en te floreren in het moderne leven. Hierbij maakt het gebruik van geavanceerde, klinisch bewezen formules in harmonieuze werking met de huideigen biologie. Het merk biedt ook spabehandelingen en diensten die de huidfunctie optimaliseren, waaronder IV Infusion Therapy.

Met een grotere zakelijke flexibiliteit wil Grown Alchemist zich richten op grootschalige partnerschappen en activiteiten op het gebied van lifestyle, muziek en retail. Door de consumentenervaring te stimuleren wil het de internationale groei in belangrijke markten, zoals Noord-Amerika en China, in de versnelling zetten. Het hoofdkantoor van het merk komt in Londen, Verenigd Koninkrijk.

Over Grown Alchemist

Grown Alchemist is in 2008 opgericht in Australië voor alle huidtypes die beïnvloed worden door het moderne leven. De hoogwaardige, klinisch bewezen formules van Grown Alchemist ondersteunen de gezondheid van de huid van top tot teen. Het bedrijf maakt gebruik van geavanceerde plantaardige en biotechnologische ingrediënten die in harmonie werken met de biologie van de huid voor een betere opname en krachtigere resultaten. Het merk biedt verder spabehandelingen en -services, waaronder cryotherapie, lymfedrainage en IV Infusion Therapy voor een optimale gezondheid van de huid.

Het merk is verkrijgbaar in meer dan 40 landen, en bij retailers zoals Sephora, Credo Beauty en vijfsterrenhotels & spa's. www.grownalchemist.com

Over de L'OCCITANE Groep

De L'OCCITANE Groep is een toonaangevende internationale producent en retailer van hoogwaardige en duurzame schoonheids- en wellnessproducten. De Groep is wereldwijd actief in 90 landen en heeft 3.000 verkooppunten, waaronder meer dan 1.300 eigen winkels. Binnen het portfolio van premium beautymerken die biologische en natuurlijke ingrediënten hoog in het vaandel hebben staan, bevinden zich: L'OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian, L'OCCITANE au Brésil, LimeLife by Alcone, ELEMIS, Sol de Janeiro en Dr. Vranjes Firenze. Met haar natuurpositieve visie en ondernemende ethos, zet de L'OCCITANE Groep zich in om te investeren in gemeenschappen, biodiversiteit, het verminderen van afval en het vinden van duurzame oplossingen om een betere en gezondere planeet te creëren. De L'OCCITANE Groep is een gecertificeerde B Corporation™. Ga voor meer informatie over onze mensen en onze merken naar https://group.loccitane.com

