Growth Opps fortalece su liderazgo ejecutivo con Jose A. Vasquez como nuevo director de marketing

CLEVELAND, 22 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Growth Opportunities Partners (Growth Opps) se complace en anunciar el nombramiento de Jose A. Vasquez como su nuevo director de marketing (CMO), con efecto inmediato. En este cargo, Vasquez será responsable de supervisar la estrategia de marketing y la ejecución de la organización, así como de trabajar en estrecha colaboración con el resto del equipo directivo para identificar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollar planes eficaces para aprovecharlas. Trabajará bajo la supervisión directa de Michael Jeans, presidente y director ejecutivo, y formará parte del equipo de liderazgo ejecutivo de la compañía.

"Jose aporta más de 20 años de experiencia en marketing, tecnología y desarrollo de negocios, incluido su trabajo como director ejecutivo de QuezMedia, donde constantemente ha logrado sólidos resultados, y ha ayudado a impulsar el crecimiento de muchas organizaciones líderes sin fines de lucro y de tecnología. Jose aporta un sinfín de conocimientos y experiencia al cargo", señaló Michael Jeans.

"Estoy sumamente emocionado de incorporarme a Growth Opps y ayudar a impulsar el crecimiento y el éxito de la organización", expresó Vasquez. "Creo en los valores y en la misión de la compañía, y estoy seguro de que mis conocimientos y mi experiencia en marketing y tecnología ayudarán a llevar a la organización a nuevas alturas".

"Estamos felices de que Jose se sume a nuestro equipo como director de marketing", expresó Michael Jeans, director ejecutivo de Growth Opps. "Su vasta experiencia en marketing y tecnología, así como su trayectoria comprobada, lo posicionan bien para ayudarnos a seguir desarrollando nuestra marca y generar un impacto".

Acerca de Growth Opps

En Growth Opportunity Partners ("Growth Opps"), ofrecemos capital, servicios y soluciones de desarrollo comunitario a pequeñas empresas en crecimiento, ubicadas principalmente en comunidades desatendidas y desfavorecidas de ingresos bajos y moderados (LMI) en Ohio. GO Advisory accede a la experiencia de la industria y a talentos diversos a fin de ofrecer las soluciones que usted necesita para abordar los desafíos que enfrenta su empresa. GO Capital es ideal para financiar su modelo de negocio cuando lo necesite. Growth Opps creó el GO Green Energy Fund, que es el primer banco verde dirigido por afroamericanos del país y el Green Bank for the State of Ohio, que despliega capital impulsado por misión para apoyar el desarrollo de proyectos solares comerciales, comunitarios e industriales de pequeña a gran escala en Ohio.

