GrubTech levanta US$ 13 milhões na rodada de financiamento da Série A para acelerar sua estratégia internacional de crescimento

Fundada em 2019 para lidar com a lacuna do setor de A&B (Alimentação e Bebidas) de soluções de tecnologia para operações modernas, o software abrangente da GrubTech impulsiona várias funções, incluindo zona de serviço, operações de cozinha, integrações com agregadores de alimentos e um ponto de venda omnicanal.

"A tecnologia existente no espaço A&B não se atualizou na velocidade em que o setor está se transformando. Isso resulta em um conjunto fragmentado de soluções que um dono de restaurante ou operador de cozinha virtual é forçado a filtrar e juntar. Isso não só prejudica a operação deles, mas também retarda a capacidade de expansão. Corrigimos isso com uma tecnologia fácil de usar, tudo em um, que é à prova de futuro", disse Mohamed Al Fayed, cofundador e CEO da GrubTech.

O sistema de gestão de restaurantes da GrubTech permite que seus clientes operem de forma mais eficiente, ofereçam uma melhor experiência para clientes em restaurantes e on-line e aumentem as vendas operando sem esforço várias marcas a partir de um único local. A plataforma multifuncional oferece aos clientes dados operacionais e de vendas incomparáveis, permitindo que eles tomem decisões mais informadas sobre como gerenciar seus negócios e capitalizar oportunidades de crescimento.

Os clientes da GrubTech registram duplicação das vendas por metro quadrado por meio de múltiplas aplicações em plataformas de alimentos e viabilizam a criação e a hospedagem de novas marcas usando os recursos existentes. O software facilmente implementável permite uma redução de 25% no tempo entre um pedido ser feito e ser entregue e um aumento de 35% nas margens ao maximizar a eficiência de custos fixos e de desperdício.

Omar Rifai, cofundador e diretor de crescimento da GrubTech, acrescentou: "Os consumidores estão exigindo uma experiência tecnológica ao interagir com suas marcas preferidas de A&B, seja no local, na retirada dos produtos ou on-line. A GrubTech foi construída a partir do zero para capacitar nossos clientes a melhor atender seus consumidores em várias frentes."

Usada por clientes em 15 países do Oriente Médio, África, Ásia e Europa, a GrubTech recentemente comemorou um marco ao processar dois milhões de pedidos. A empresa planeja usar os fundos para continuar a desenvolver soluções inovadoras e ampliar ainda mais seu alcance em novos mercados.

Para saber mais sobre o software de gerenciamento de cozinha virtual da GrubTech, acesse www.grubtech.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1703658/Cofounders.jpg

FONTE GrubTech

