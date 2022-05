Grundéns schützt Angler vor den Elementen mit brandneuer GORE-TEX® Wathosen-Kollektion

Die Marke bietet im Frühjahr 2023 eine komplette Wat-Kollektion für alle Angler von Kopf bis Fuß

POULSBO, Washington, 21. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Grundéns , Hersteller von weltweit führender Angelbekleidung und -schuhen, gibt heute das Debüt seiner innovativen Wat-Kollektion bekannt, die mit GORE-TEX® für die dauerhaft wasserdichteste, atmungsaktivste und komfortabelste Wat-Kollektion auf dem Markt entwickelt wurde. Die Linie wird im Frühjahr 2023 bei Grundéns-Handelspartnern und auf Grundéns.com erhältlich sein.

Von professionellen Guides, die mehr als 300 Tage auf dem Wasser verbringen, bis hin zu Lachs- und Steelhead-Anglern, Forellen-Fanatikern und Surf-Castern, die auf der Suche nach der langlebigsten, leistungsstärksten und am besten funktionierenden Ausrüstung sind, erreicht die neue Grundéns Wat-Kollektion ein neues Niveau. Die mit GORE-TEX®-Gewebe und einem modernen Tragesystem ausgestattete Wathose bietet Anglern eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit im und außerhalb des Wassers, während die neuen Watstiefel sowohl mit Vibram® als auch mit Filz ausgestattet sind.

„Mit fast 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Produkten, die Angler vor den härtesten Bedingungen schützen, in Kombination mit einigen sehr leidenschaftlichen Fliegenfischern, bieten wir unsere erste Wathosen-Kollektion mit einigen der innovativsten Ideen für Wathosen an", sagt Dave Mellon, CEO von Grundéns. „In Zusammenarbeit mit GORE-TEX® haben wir unsere Wathosen und Watstiefel so konzipiert, dass sie die stärksten, bequemsten und zuverlässigsten Produkte auf dem Markt sind. Dies ist der Beginn einer mehrjährigen Erweiterung, die das Fliegenfischen in unser komplettes Angelsortiment einbezieht und die Positionierung unserer Marke als ‚We Are Fishing' weiter stärkt."

Die Grundéns Wathosen verwenden GORE-TEX PRO® 4L und 3L für dauerhaft wasserdichten, atmungsaktiven und robusten Schutz vor den Elementen. Die anatomisch geformten Füßlinge aus wärmespeicherndem Neopren und ein innovatives, verschweißtes und konturiertes Hosenträger-System sorgen für ganztägigen Komfort beim Werfen und Absteigen während der Läufe. In der mit gebürstetem Fleece gefütterten Handwärmertasche und den großen Aufbewahrungstaschen haben Angler wichtige Utensilien immer griffbereit. Erhältlich sind eine Herrenwathose mit Reißverschluss und eine Damenwathose mit Strumpfhalter.

Abgerundet wird die Kollektion durch eine Reihe von Watstiefeln für Damen und Herren, die sowohl mit Vibram® Gummi- als auch mit Filzsohlen erhältlich sind.

INFORMATIONEN ZU GRUNDÉNS:

Es begann vor fast 100 Jahren an der Westküste Schwedens, in dem kleinen Fischerdorf Grundsund, als Carl A. Grundén begann, wasserdichte Ölhäute herzustellen, um die Nordseefischer vor dem unwirtlichen Wetter zu schützen, das ihre Arbeit oft begleitet. Heute hat sich einiges geändert, aber Grundéns Engagement für die Versorgung und Unterstützung von Berufsfischern, Sportfischern und Bassanglern ist geblieben. Die Marke bietet das vielseitigste Sortiment an Angeloberbekleidung, Sonnenschutz, Schuhen und Zubehör auf dem Markt. Unter dem Motto „We Are Fishing" ist die Marke von Poulsbo, Washington, und Boras, Schweden, aus weltweit tätig. Erfahren Sie mehr unter Grundéns.com

