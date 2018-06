Grupa Tickmill: Kontynuacja rozwoju oraz globalnej ekspansji w 2017 roku

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623527/Tickmill_Logo.jpg )

Dane biznesowe Grupy Tickmill za rok 2017:

• Skonsolidowany zysk netto wzrósł z 7,29 mln USD w 2016 r. do 14,81 mln USD w 2017 r., co stanowi wzrost o 103%.

• Przychody z obrotu wyniosły 38,96 mln USD, co stanowi wzrost o 82% w porównaniu z rokiem poprzednim.

• Całkowity wolumen obrotu wyniósł 745 miliardów dolarów wartości nominalnej, co znacznie przewyższa przewidywany zakres 600-650 miliardów USD. W listopadzie 2017 r. Grupa Tickmill odnotowała najwyższy miesięczny obrót w wysokości 79 miliardów dolarów, gdy klienci zawarli rekordową ilość transakcji - 4,25 miliona. Biorąc całoroczną perspektywę, klienci Grupy Tickmill zawarli łącznie 42,58 milionów transakcji, co również oznacza nowy rekord dla Spółki.

Prognozy wzrostu na nadchodzący rok

Tickmill miał mocny start w 2018 roku, odnotowując rekordowy miesięczny wolumen obrotu w wysokości 110,6 miliarda dolarów w styczniu, utrzymując trzycyfrowe wartości w lutym i marcu.

W 2018 roku firma planuje osiągnąć całkowity wolumen obrotu w wysokości 1200-1300 miliardów USD w oparciu o wzrost lokalny na kluczowych rynkach w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Południowej, regionie MENA i Europie.

Duncan Anderson, CEO Tickmill UK Ltd, skomentował: "Tickmill był wystarczająco elastyczny, aby osiągnąć rekordowe dochody i zyski w ubiegłym roku, pomimo wielu zmian regulacyjnych i zwiększonej konkurencji w sektorze finansowym. Nasza globalna obecność, doskonałe warunki handlowe i najnowocześniejsza technologia handlowa sprawiły, że Tickmill jest silną marką i brokerem dla najbardziej wyrafinowanych traderów detalicznych i profesjonalnych. "

Pan Anderson dodał: "W Tickmill zawsze mieliśmy długoterminowy horyzont we wszystkim, co robimy, co sprawia, że jesteśmy podekscytowani przyszłością branży Forex."

Illimar Mattus, CFO Tickmill Ltd, podkreślił: "Mimo długich okresów niskiej zmienności na rynku, które pojawiały się w 2017 roku, Grupa Tickmill była w stanie osiągnąć dobre wyniki finansowe w ciągu roku. Zwiększyliśmy dwukrotnie rentowność, a przychody o 82%. Nasza silna baza kapitałowa netto w wysokości 27,94 miliona USD na koniec 2017 roku pozwoli nam inwestować w nowe produkty i technologie, aby zapewnić większą wartość naszym globalnym klientom. "

Komentując strategię rozwoju Grupy, Mattus stwierdził: "Po pomyślnym zakończeniu przejęcia Vipro Markets Ltd w 2017 roku, będziemy nadal szukać znaczących możliwości akwizycji w 2018 roku, aby zwiększyć nasz udział w rynku i poprawić naszą ogólną efektywność. Bazując na pozytywnych wynikach ubiegłego roku, odnawiamy naszą koncentrację na podstawowych zasadach, które stanowią bazę naszego sukcesu: dostarczaniu efektywnych kosztowo rozwiązań, wzmacnianiu przewag konkurencyjnych i dywersyfikacji naszej działalności. "

Firma Tickmill świadczy usługi związane z obrotem na rynku Forex oraz kontraktami CFD. Tickmill posiada odpowiednie zezwolenia wydane przez FCA UK, FSA SC i CySEC oraz podlega ich nadzorowi. Odpowiadając na potrzeby zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych inwestorów, firma Tickmill oferuje najwyższej klasy produkty inwestycyjne, zapewniając konkurencyjne warunki i szybką realizację.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://tickmill.com/pl/

Inwestując w kontrakty CFD, należy liczyć się z ryzykiem strat przewyższających wartość pierwotnej inwestycji.

