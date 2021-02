Grupo ad hoc de bonistas de Entre Ríos llega en principio a un acuerdo con la Provincia en condiciones de reestructuración

Transacción

Una vez aprobada por la mayoría requerida de los Tenedores de los Bonos existentes, de acuerdo con los términos del contrato, los Bonos Existentes serán intercambiados por nuevos bonos (los "Bonos Nuevos") que tendrán los términos establecidos en esta hoja de términos, o los Bonos existentes se modificarán de manera que tengan los términos establecidos en esta hoja de términos. Por cada US $ 1,000 en monto de capital de los Bonos existentes en poder del Tenedor a la fecha de liquidación de la Transacción (la "Fecha de Liquidación"), dicho Tenedor recibirá US $ 1000 en monto de capital de Bonos Nuevos (sujeto a un aumento adicional de la principal de los Bonos Nuevos como resultado del pago en especie de una parte de los intereses devengados y no pagados como se describe a continuación). La finalización de la Transacción está sujeta, entre otras cosas, a la ejecución de la documentación y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, en cada caso en una forma a acordar mutuamente.