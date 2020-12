Grupo ad hoc de bonistas de Entre Ríos proporciona a la Provincia una contrapropuesta al concluir las discusiones restringidas

NUEVA YORK, 31 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Durante el mes de diciembre, el Grupo Ad Hoc de Bonistas de Entre Ríos (el "Grupo") ha entablado una serie de discusiones restringidas con la Provincia de Entre Ríos (la "Provincia") con el objetivo de negociar un resolución consensuada al incumplimiento existente de la Provincia bajo sus Bonos 8.75% con vencimiento en 2025 (los "Bonos"). En la última ronda de discusiones restringidas, que concluyó el 29 de diciembre, la Provincia presentó al Grupo una propuesta modificada con respecto a la reestructuración de los Bonos cual fue recientemente publicada por la Provincia. El Grupo, que incluye inversionistas institucionales que poseen el 60% de los Bonos, rechazó los términos de la última propuesta por no estar justificados por la actual realidad económica y fiscal de la Provincia. En cambio, el Grupo entregó una contrapropuesta (adjunta como Anexo A a este comunicado) que establece los términos en los que el Grupo estaría dispuesto a acordar una reestructuración de los Bonos.

La contrapropuesta del Grupo extendería la fecha de vencimiento de los Bonos hasta 2028 y proporcionaría un calendario de amortización extendido para suavizar aún más el perfil de deuda de la Provincia. Además, la contrapropuesta proporcionaría a la Provincia una opción de compra ejercitable en cualquier momento después de la fecha de vencimiento original de los Bonos en 2025. El Grupo cree que su contrapropuesta ofrece suficiente alivio financiero para respaldar los desafíos fiscales de la Provincia a corto plazo debido al impacto de COVID-19 sin imponer pérdidas innecesarias a los proveedores de crédito de la Provincia.

El Grupo está decepcionado de que la Provincia continúe persiguiendo un incumplimiento selectivo de los Bonos a pesar de mantener una sólida posición fiscal, seguir cumpliendo con todas sus demás deudas y tener fondos suficientes para pagar los Bonos. Aunque el Grupo está dispuesto a acordar los ajustes apropiados a los términos de los Bonos según lo establecido en la contrapropuesta adjunta, no considera que la Provincia se encuentre en problemas de endeudamiento o que se enfrente a un escenario plausible de sobreendeudamiento en el futuro previsible. El Grupo cree que los Bonos son totalmente utilizables por la Provincia de acuerdo con sus términos existentes y, mientras la Provincia continúe aplicando políticas fiscalmente responsables, deberían ser refinanciables al vencimiento. Es más, de acuerdo a sus proyecciones presupuestarias, los ratios de servicio de deuda de la provincia son robustos y no se han deteriorado versus el año 2017 cuando se emitieron los Bonos. Los números en el cuadro siguiente demuestran acabadamente que la sostenibilidad de la deuda de la Provincia no está comprometida:

Indicadores de Deuda de la Provincia de Entre Rios









2017

2021 Budget % sobre los Recursos Corrientes





Intereses 2.5%

3.2% Servicios de Deuda Total 12.7%

5.6% Deuda Total 62%

62%







Deuda Total en US$ millones 1,492

996 Deuda Total como % del Producto Bruto Provincial 13.1%

13.5%

Fuente: Publicación oficial del presupuesto de la Provincia de Entre Rios

Una resolución consensuada al actual incumplimiento de la deuda es necesario para restaurar la posición crediticia de la Provincia y su acceso a los mercados de capital, así como para fomentar un clima de inversión creíble en la Provincia. Las discusiones durante el mes de diciembre le han hecho evidente al Grupo que el incumplimiento de la Provincia fue por elección y no se debe a una necesidad financiera.

Por lo tanto, mientras el Grupo continúa dispuesto a negociar con la Provincia de buena fe, el Grupo está considerando activamente sus opciones alternativas disponibles y está preparado para ejercer sus derechos legales y contractuales bajo los Bonos en cualquier momento.

ANEXO A

REESTRUCTURACIÓN DE BONOS INTERNACIONALES DE

LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

PROPUESTA

26 de diciembre 2020

Esta propuesta establece los términos comerciales cuales forman la base en que el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la Provincia de Entre Ríos (el "Grupo") está dispuesto, en principio, a reestructurar los bonos internacionales emitidos por la Provincia de Entre Ríos (la "Transacción"). Esta propuesta no es exhaustiva, no constituye ni implica un compromiso por parte del Grupo en una operación de reestructuración ni pretende constituir un acuerdo legalmente vinculante entre la Provincia de Entre Ríos y el Grupo. La finalización de la Transacción está sujeta, entre otras cosas, a la ejecución de la documentación definitiva y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, en cada caso en una forma a acordar mutuamente.

Transacción La Transacción se relaciona a los Bonos emitidos por la Provincia de Entre Ríos por US $ 500,000,000 al 8.750% con vencimiento en 2025 (los "Bonos 2025"). Tenedores de los Bonos 2025 serán invitados a canjear sus bonos por bonos nuevos con vencimiento en 2028 (los "Bonos Nuevos 2028"). Compensación de Canje Tenedores de Bonos 2025 que participen en la Transacción recibirán, al momento de la liquidación, el monto principal de US $ 1000 de los Bonos Nuevos 2028 por cada monto principal de US $ 1000 de los Bonos 2025 ofrecidos en el canje. Bonos Nuevos 2027 s Los Bonos Nuevos 2028 se emitirán y devengarán intereses a partir de la fecha de liquidación y: Vencerán el 8 de febrero de 2028

Amortizarán en 11 cuotas iguales y semestral a partir del 8 de febrero de 2023

Devengarán intereses a una tasa de:

5,00% por año, pagadero en efectivo semestralmente en mora, desde la fecha de liquidación hasta el 8 de agosto de 2022, con el primer cupón pagadero el 8 de febrero de 2021 (primer cupón corto); y



8,750% por año, pagadero en efectivo semestralmente en mora, desde el 8 de agosto 2022 hasta vencimiento

Serán exigibles a la par después de 8 de febrero de 2025 (el vencimiento original de los Bonos 2025) Tratamiento de Intereses Devengado Todo los intereses de los Bonos 2025 devengados y no pagados se pagará en su totalidad en efectivo en la fecha de liquidación. Documentación Legal Para la Transacción A ser acordado mutuamente por las partes. Honorarios de Asesores La Provincia de Entre Ríos pagara los honorarios razonables de los asesores legales del Grupo en el momento de la liquidación.

