Grupo ad hoc de bonistas de la Provincia de Córdoba rechaza la última solicitud de consentimiento modificada de la Provincia

LONDON, 4 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El Grupo Ad Hoc de Bonistas (el "Grupo") de la Provincia de Córdoba (la "Provincia") rechaza las modificaciones a la Solicitud de Consentimiento (la "Solicitud de Consentimiento Modificada") anunciadas por la Provincia el 1 de enero del 2021. Dichas modificaciones fueron anunciadas de manera unilateral por la Provincia sin negociar o consultar previamente con el Grupo, y mismas que siguen sin cumplir con los términos necesarios para una resolución consensuada.

El Grupo está compuesto por inversionistas institucionales que mantienen posiciones de bloqueo en cada una de las series de los bonos internacionales de la Provincia sujetos a la Solicitud de Consentimiento Modificada. El Grupo (excluyendo Schroder Investment Management North America Inc., el cual ya no forma parte de dicho Grupo) posee más del 50% de los Bonos de la Provincia 7,125% con vencimiento en 2021, más del 40% de los Bonos de la Provincia 7,450% con vencimiento en 2024, y más del 30% de los Bonos de la Provincia 7,125% con vencimiento en 2027. Por la tanto, sin el apoyo del Grupo, no será posible aprobar una solicitud de consentimiento que afecte a todas o alguna serie en particular de los bonos internacionales emitidos por la Provincia. En conclusión, no hay forma que la Provincia pueda implementar la reestructuración de sus bonos internacionales sin previas conversaciones de buena fe con el Grupo.

A pesar de que la Solicitud de Consentimiento Modificada representa una mejora respecto a los términos previamente anunciados por la Provincia, esta última no toma en cuenta la sólida posición fiscal y las robustas perspectivas económicas de la Provincia a mediano plazo. En consecuencia, las pérdidas de los inversionistas internacionales de la Provincia en términos de la Solicitud de Consentimiento Modificada son arbitrarias e injustificadas. Inevitablemente, las recientes decisiones de la Provincia la llevarán a un incumplimiento de sus obligaciones contractuales que afectará, a largo plazo, su acceso a los mercados internacionales de capitales.

El Grupo está dispuesto entrar en discusiones restringidas solicitadas por la Provincia en los próximos días para tratar de llegar a una resolución consensuada. Para que tales discusiones tengan éxito, deberán basarse en una evaluación objetiva de la situación y de las perspectivas financieras de la Provincia. En ese mismo sentido, el Grupo permanece dispuesto en todo momento para discutir las modificaciones pertinentes a los términos contractuales que proporcionarán el alivio razonable a corto plazo que ayudará a las autoridades lidiar con los efectos de la pandemia y obtener un vencimiento de sus obligaciones apropiado.

FUENTE White & Case

