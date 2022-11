Grupo "ad hoc" de tenedores de bonos de AySA anuncia apoyo a Oferta de intercambio

NUEVA YORK, 21 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Grupo "ad hoc" de tenedores de bonos de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ("AySA") confirma su apoyo a la oferta de intercambio y solicitud de consentimiento (en conjunto, la "Oferta") lanzada por AySA. La oferta propone modificar ciertas disposiciones de los Bonos sénior al 6,625% con vencimiento en 2023 de AySA por USD 500.000.000 (los "Bonos antiguos") e intercambiar los Bonos antiguos por nuevos Bonos sénior al 7,90% con vencimiento en 2026 (los "Bonos nuevos") y efectivo.

Los términos de la Oferta son producto de negociaciones de buena fe entre AySA y los miembros del Grupo "ad hoc". Los términos son consistentes con los términos de reestructuración alcanzados por otros prestatarios corporativos en Argentina y tienen debidamente en cuenta las preocupaciones expresadas por AySA durante el curso de las negociaciones con respecto a las posibles limitaciones que se pueden considerar aplicables a ella como resultado de la "Ley de Administración Financiera de la República Argentina" y las normas vigentes del Banco Central de la República Argentina en materia de servicio de la deuda externa.

Los miembros del Grupo "ad hoc" han suscrito un acuerdo de apoyo con AySA en virtud del cual han confirmado su compromiso de licitar sus bonos y apoyar la solicitud de consentimiento. También de conformidad con el acuerdo de apoyo, AySA se ha comprometido a no renunciar al nivel mínimo de participación del 95% en la Oferta sin la aprobación de los miembros del Grupo "ad hoc", que poseen colectivamente dos tercios de los Bonos antiguos en circulación. Si se aprueba la solicitud de consentimiento, pero la Oferta no alcance el nivel mínimo de participación, AySA tendría la opción de solicitar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial ("APE") como medio para obligar a los tenedores de bonos que no hayan dado su consentimiento.

El Grupo "ad hoc" está compuesto por Callaway Capital Management, LLC, GoldenTree Asset Management LP, Moneda S.A. Administradora General de Fondos, Sandglass Capital Advisors LLC, Shiprock Capital Management LLC y VR Advisory Services Ltd. Los miembros del Grupo "ad hoc" controlan colectivamente aproximadamente el 80% de los Bonos antiguos en circulación.

