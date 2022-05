Grupo Águas do Brasil expande sua parceria estratégica com OverIT para melhorar as operações de campo

MIAMI, 23 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Grupo Águas do Brasil (GAB) expandiu suas operações de serviço de campo com a plataforma Next-Gen FSM (gerenciamento de serviço de campo de última geração) da OverIT e implementada pela Engineering Brazil. Como parte dessa expansão, milhões de seus clientes serão beneficiados por essa parceria. O GAB utiliza a plataforma Next-Gen FSM para melhorar a gestão de ordens de serviço e aprimorar a experiência e a satisfação do cliente, reduzindo os tempos de resposta e aumentando a eficiência em campo. A GAB obteve benefícios significativos ao trabalhar com a plataforma OverIT e aumentou significativamente seus KPIs e, portanto, o ROI sobre as operações.

Entre alguns benefícios que o GAB obteve ao utilizar a plataforma Next-Gen FSM da OverIT estão:

Maior eficiência operacional e produtividade no campo

Criação de ordens de serviço, programação e otimização do expediente

Indicadores de desempenho que suportam KPIs estratégicos, monitoramento e tomada de decisões

" A plataforma proporcionou maior controle dos serviços de campo ao GAB, garantindo uma gestão digital e de ponta a ponta do processo; gerando indicadores de desempenho, permitindo a detecção de problemas e tomada de decisões rápidas para manter altos níveis de eficiência operacional e redução de custos ", disse Patrick Baudon, diretor de vendas da Engineering Brazil.

"A confiança depositada pelo GAB na Engineering Brazil e na OverIT com essa expansão consolida o crescimento e a força que a OverIT está presenciando na região, especialmente nos setores de serviços públicos, energia, petróleo e gás, mineração e telecomunicações", disse Paolo Bergamo, CEO da OverIT.

A OverIT é respaldada por capital dos EUA, com sede em desenvolvimento na Itália e escritório principal em Miami. A OverIT é uma empresa e líder multinacional com mais de 20 anos de experiência internacional e intersetorial em gerenciamento de serviços de campo e reconhecida pelos principais analistas de TI.

A Engineering Brazi é uma empresa global de TI e consultoria especializada em Transformação Digital, com o objetivo de orientar as empresas a serem orientadas por dados, colocando a Inteligência Artificial no centro de sua operação, além de ajudá-las a explorar ecossistemas e plataformas digitais, adotando a mentalidade API First, para reconfigurar e inovar a cadeia de valor e desfrutar de novos modelos de negócios.

O Grupo Á guas do Brasil é uma das maiores empresas do setor privado de concessão de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no país. Suas 13 concessionárias levam mais qualidade de vida e saúde a mais de quatro milhões de habitantes. O GAB contribui para enfrentar o desafio do saneamento básico no Brasil, universalizando os serviços.

