Grupo Alvic investiert in Innovation und Internationalisierung mit der Übernahme des französischen Herstellers Stratagem

- Stratagem, ein Spezialist für die Herstellung von HPL- und Compact-Arbeitsplatten und Küchentüren der Losgröße 1, wird das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Grupo Alvic verstärken

MADRID, 12. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Grupo Alvic, ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Komponenten für die Möbel- und Dekorationsindustrie, investiert mit der Übernahme der französischen Firma Stratagem, einem der führenden Unternehmen in der Herstellung von Compact- und HPL-Arbeitsplatten und -Türen in Losgröße 1, weiterhin in Innovation. Diese Entscheidung ist ein weiterer Schritt im Rahmen des Engagements von Grupo Alvic für die Internationalisierung, die Verbesserung des Know-hows und der Erfahrung sowie des Kundendienstes bei gleichzeitiger Erweiterung des Produktangebots.

Diese Operation ist das Ergebnis der Strategie der Grupo Alvic, in ausgewählte internationale Märkte zu investieren, insbesondere in Frankreich, wo das Unternehmen bereits die Erweiterung seiner Alvic Center, eines Netzes von eigenen Geschäften für Fachleute, angekündigt hatte. Stratagem wird es Grupo Alvic ermöglichen, sein Angebot an hochwertigen, maßgeschneiderten Arbeitsplatten zunächst in Frankreich und Spanien zu verstärken, bevor es auf andere Märkte ausgeweitet wird.

Durch diesen Schritt werden Synergien zwischen den beiden Unternehmen geschaffen, indem sie ihre technologischen, produktions- und dienstleistungsbezogenen Verbesserungen nutzen, bewährte Verfahren austauschen und ihre Betriebsabläufe optimieren. Darüber hinaus wird der Zusammenschluss der beiden Hersteller ihre Fähigkeit verbessern, sich an alle Arten von Aufträgen anzupassen, ohne dabei ihre strengen Qualitätskontrollen zu vernachlässigen.

In den letzten Jahren hat sich Grupo Alvic auf seine internationale Entwicklung konzentriert, durch organisches Wachstum mit Alvic Centers und durch die Investition in eine eigene Fabrik und ein Vertriebszentrum in den USA sowie durch den Erwerb von Unternehmen in ausgewählten Märkten.

"Stratagem verfolgt dieselbe Philosophie und ergänzt uns, so dass wir uns freuen, Hand in Hand mit führenden Fachleuten in ihrem Land zu arbeiten, die dieselben Werte teilen. Stratagem verfolgt dieselbe Philosophie und ergänzt uns, so dass wir uns freuen, Hand in Hand mit führenden Fachleuten in ihrem Land zu arbeiten, die dieselben Werte teilen. Wir sind sicher, dass es dazu beitragen wird, Alvic an der Spitze der Möbel- und Dekorationsindustrie zu halten. Wir heißen alle Mitarbeiter von Stratagem bei Grupo Alvic willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit", erklärt Javier Rosales, CEO von Grupo Alvic.

Stratagem ist ein 1987 in Bozouls in Okzitanien gegründetes Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Arbeitsplatten und Türen nach Maß spezialisiert hat. Im Jahr 2021 erwirtschaftete es einen Umsatz von 14 Millionen Euro, beschäftigt fast hundert Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionsfläche von 10.000 Quadratmetern.

Informationen zu Alvic

Alvic ist ein bahnbrechendes, führendes, weltweit tätiges Unternehmen, das auf Oberflächen und Komponenten für die Inneneinrichtung von Wohnungen und Büros spezialisiert ist und entscheidend zur Schaffung einzigartiger Räume beiträgt.

Alvic ist die qualitativ hochwertige, robuste und leistungsfähige Lösung, die sich an den neuesten Designtrends orientiert und die Möbelindustrie, Architekten und Innenarchitekten, Vertragsexperten und den Fachhandel bedient.

Alvic verfügt über eine führende Technologie von hochmodernen Paneelen, Furnieren, Laminaten, Kantenanleimern, Emaillierungen und Montage, die die beste Leistung gewährleisten. Das Unternehmen befindet sich in einem ständigen Innovationsprozess und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und die Kreislauffähigkeit von Holz und des gesamten Prozesses.

SOURCE Grupo Alvic