Grupo Arco-Íris recebe apoio do Instituto Lojas Renner

O valor doado irá permitir a reforma do Atelier da Escola de Divines, localizado na sede da ONG, no Rio de Janeiro, local onde a associação desenvolve um projeto de moda sustentável e cidadania, oferecendo qualificação técnica em confecção e moda para a comunidade LGBTI +. O curso, que tem a duração de seis meses, proporciona ensino para que as pessoas participantes possam confeccionar roupas e acessórios, com o objetivo de que o aprendizado se torne uma fonte de renda para os participantes.

Alinhado com o propósito da Lojas Renner S.A. de pensar a moda de uma maneira responsável, o projeto busca ressignificar a forma de lidar com resíduos provenientes da indústria da moda e do consumo, dando um novo destino para materiais que seriam usualmente descartados. Outro foco do trabalho desenvolvido é a cidadania. Para isso, as participantes contam com auxílio do Grupo Arco-Íris em questões como documentação, direitos, alteração de nome e gênero, inclusão na rede de assistência social e outros.

"Por meio de ações como essa, buscamos incentivar e expandir o impacto da moda responsável. O investimento realizado pelo Instituto Lojas Renner irá acelerar o desenvolvimento profissional da comunidade da associação Arco-Íris", comenta Eduardo Ferlauto, diretor Executivo do Instituto Lojas Renner.

"A parceria do Instituto Lojas Renner irá permitir a ampliação e maior qualificação do espaço de atendimento onde o atelier funciona. Nos últimos anos, já formamos mais de 400 alunos, e agora seremos capazes de transformar a vida de cada vez mais pessoas, dando mais esperança e uma nova chance para os participantes", afirma Cláudio Nascimento, diretor do Grupo Arco-Íris.

Além do apoio ao Grupo Arco-Íris, Renner, Ashua e Youcom celebram o mês de junho com o protagonismo de colaboradores LGBTQIA+, que mostram nas redes sociais as ações realizadas pela companhia durante o ano todo e como vivem a diversidade dentro da empresa.

