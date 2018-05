Grupo Cel.Lep traz oferta inédita e exclusiva de cursos de programação para a grade curricular das escolas regulares

Para os cursos de Programação, o Grupo Cel.Lep está trazendo uma solução inovadora e disruptiva para a grade curricular das escolas regulares, ao adotar o currículo completo do ECC (Everyone Can Code), o grande curso de programação estruturado pela Apple. O curso foi desenvolvido para prover as escolas com as ferramentas de ensino de programação e de desenvolvimento de aplicativos, desde o nível básico até o avançado. As aulas serão ministradas utilizando Ipads e MacBooks, de modo que todo o corpo pedagógico do Grupo Cel.Lep está sendo treinado diretamente pelo time da Apple Education Brazil.

"Estamos empenhados em promover uma educação com alta qualidade e inovação, investindo no que há de melhor em aprendizagem de idiomas e de programação, para preparar os jovens para um futuro em que a transformação digital será a principal base do ambiente de negócios global", observa o presidente do Grupo Cel.Lep, Alexandre Velilla Garcia.

Ele destaca que a nova solução atende a uma procura de colégios e da sociedade como um todo, que demandam das escolas particulares cada dia mais inovação e atualização às melhores práticas de ensino. "O Cel.Lep poderá levar o novo serviço para qualquer cidade do País, acelerando o nosso crescimento e trazendo uma solução inovadora para as escolas regulares que queiram implementar o curso de Programação em sua grade", acrescenta Garcia.

O Cel.Lep dará total apoio à implementação do curso, prestando consultoria pedagógica às escolas, com seleção, avaliação e treinamento dos docentes. "Independentemente do nível de formação em programação dos professores ou alunos, o programa está preparado para empoderar as escolas com as ferramentas de ensino de coding, inclusive para o desenvolvimento de aplicativos".

O ensino da programação ganhou espaço em um mundo onde o futuro dependerá cada vez mais da tecnologia e da inteligência artificial. Além de formar para o trabalho do futuro, o ensino da programação auxilia no processo pedagógico e no desenvolvendo das habilidades cognitivas.

