Grupo Dyninno inicia as operações em São Paulo

SÃO PAULO, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Dyninno Group, um grupo global de empresas de tecnologia que fornece produtos e serviços nos setores de viagens, fintech e tecnologias de entretenimento, expande sua presença na América Latina depois da abertura de um novo escritório em São Paulo, Brasil, criando mais de 100 empregos. O novo escritório de São Paulo do Dyninno vai operar a sua linha de negócios de viagens – Trevolution, representando as empresas Asaptickets, Skyluxtravel e outras marcas de viagens.

Yevgeny Senderov, CEO do Grupo Dyninno, comentou: "O Brasil já é o nosso segundo mercado na América Latina depois da Colômbia. A América Latina é um destino de negócios emocionante – as perspectivas econômicas futuras são muito positivas e as empresas podem capitalizar as oportunidades de crescimento oferecidas. A região possui um rico e diversificado pool de talentos, o que é uma das principais razões pelas quais investir na América Latina continua a ser parte integrante de nossos planos de expansão global."

Nicolae Oleg Saragov, Gerente Geral da Dyninno Brasil, comentou: "Estabelecer uma presença comercial no Brasil oferece às empresas fácil acesso a outros países da região, e o lançamento no Brasil abre as portas para a parte de língua portuguesa do mundo – até agora, a Dyninno não tinha um local dedicado de agentes de viagens de língua portuguesa. O povo brasileiro entende bem o comportamento do consumidor e é extremamente orientado para o cliente, e é por isso que acredito que há uma boa combinação com a cultura da nossa empresa. Até o final do ano, planejamos contratar um total de cem funcionários e atingir o ponto de equilíbrio para o investimento feito em São Paulo."

O novo escritório iniciou oficialmente suas operações em 30 de janeiro de 2023. Os colaboradores da Dyninno Brasil se concentrarão em fornecer um serviço para os negócios de viagens do Grupo Dyninno: Asaptickets, Skyluxtravel e outras marcas de viagens.

A Dyninno é um grupo de empresas que fornecem produtos e serviços nos setores de viagens, finanças, entretenimento e tecnologia em 50 países. Foi fundada em 2004 em São Francisco por Alex Weinstein. Hoje, mais de 5.400 profissionais trabalham para o Grupo em todo o mundo.

Para mais detalhes, entre em contato com [email protected]

FONTE Dyninno Group

