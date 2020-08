Grupo Educativo Graven se posiciona como líder en metodología "e-learning".

De esta manera Grupo Educativo Graven se posiciona nuevamente como uno de los consorcios educativos más importantes y vanguardistas. La nueva normalidad para muchos colegios se convierte en un nuevo desafío, para Grupo Educativo Graven es una etapa más de su historia, ya que desde hace más de 15 años cuentan con el respaldo de las plataformas más robustas en contenidos educativos; en el año 2009 cada uno de los planteles que conforman este grupo, rompieron el status quo y decidieron incursionar en el aprendizaje interactivo, incluyendo en sus aulas iPads y tecnología que desarrollarían las competencias digitales de sus alumnos. En el año 2019 el enfoque y la pasión de este grupo por compaginar la tecnología con la educación los lleva a dar inicio a su programa ONE TO ONE y así convertir los proyectos académicos en aprendizaje divertido, creativo pero sobre todo significativo.