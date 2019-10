Grupo Eletrolar é o novo associado da UBRAFE

Associação Brasileira dos Promotores de Feiras atua há mais de 30 anos no mercado promoção comercial

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O Grupo Eletrolar, organizador das maiores feiras de eletrônicos de consumo, pequenos e grandes aparelhos domésticos, telefones celulares, utilidades domésticas e setores de TI, é a nova filiada da Associação Brasileira dos Promotores de Feiras (UBRAFE), entidade que atua há mais de 30 anos representando o setor de promoção comercial nacional e internacionalmente junto a todos os segmentos da nossa economia.

Dentre os produtos do Grupo, destaque para a Eletrolar Show, considerada a maior feira de negócios entre a indústria e o varejo de eletroetrônicos, eletrodomésticos, celulares, móveis, utilidades domésticas e TI da América Latina. A feira estreita relacionamentos através do contato face-to-face, visibilidade na mídia e imprensa e grandes oportunidades de gerar aumento nas vendas do segundo semestre do ano.

Para Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar, a entrada da Eletrolar Show na Ubrafe demonstra a importância que o Grupo dá à entidade. "É importante a união de todos os promotores de feiras para fortalecer um mercado multiplicador de negócios tanto nacionais quanto internacionais, estimulando também a economia em vários outros setores, entre eles os de turismo, gastronomia, entretenimento e conhecimento", afirma Clur.

Sobre a UBRAFE

A UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras é a entidade que representa o setor de promoção comercial nacional e internacionalmente junto a todos os segmentos da nossa economia. Em seu quadro de associados, estão as maiores empresas da cadeia produtiva do setor de feiras de negócios e promoção comercial.

