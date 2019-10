Grupo itelligence chega a um acordo para adquirir participação majoritária da FH no Brasil

Forte aliança para negócios inovadores de SAP entre Alemanha e Brasil

SÃO PAULO and BIELEFELD, Alemanha, 3 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O grupo itelligence, empresa líder mundial de consultoria SAP e parte do Grupo NTT DATA, anunciou hoje o acordo para adquirir a participação majoritária na FH S.A. (FH) para entrada no mercado brasileiro de SAP. Em concordância com os procedimentos usuais de regulação do mercado, o fechamento da transação depende agora do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), assim como do cumprimento de outras condições regulamentares. A liberação do CADE está prevista para as próximas semanas.

A FH, fundada em 1999, é uma das principais empresas em software e serviços SAP do Brasil. Suas soluções fiscais são utilizadas por empresas que, juntas, respondem por mais de 8% do PIB brasileiro. Globalmente, a FH também ocupa uma posição de destaque: na América Latina, a FH é líder no fornecimento do portfólio SAP Customer Experience e tem experiência em projetos de Rollout SAP em mais de 30 países.

Norbert Rotter, CEO da itelligence AG, afirma: "Para o grupo itelligence, que conta com 26 subsidiárias próprias, a aquisição da FH significa uma expansão estratégica no mercado latino-americano. Ganhamos 700 colegas de SAP em seis unidades no Brasil, que agora fazem parte de uma equipe global de 9,2 mil colaboradores. Os ativos de propriedade intelectual da FH, combinados às tecnologias inovadoras da SAP, nos auxiliarão no crescimento contínuo dentro e fora do Brasil. "

Com a aquisição, o grupo itelligence amplia sua presença em uma das regiões de maior crescimento econômico do mundo. Segundo a IDC e a Gartner, o Brasil é o oitavo maior mercado mundial de TI, com uma expansão de 9,8% em 2018, sendo esperado um crescimento significativo até 2024, acima da média mundial.

Diante do aumento dos requisitos legais de transparência e compliance no Brasil, cresce a demanda por softwares de ERP e soluções de gestão financeira. Ambos os parceiros veem grande potencial de crescimento também nas áreas de marketing, CRM, e-commerce e IoT (Internet das Coisas).

De acordo com Ricardo Fachin, CEO da FH: "Ao longo de mais de 20 anos, geramos conhecimento em diferentes processos de negócio e desenvolvemos ofertas de software e serviços que auxiliam empresas dos setores de manufatura, agroindústria, varejo, serviços, financeiro e de utilities. Apostamos na inovação para simplificar os negócios dos nossos clientes. Em 2018, apresentamos o ECG, nosso software de serviços fiscais cloud, e, em 2019, habilitamos na solução fiscal GUEPARDO as funcionalidades de machine learning.

Nesta nova fase, contamos com a expertise e a presença global do grupo itelligence para fortalecer nossa posição no mercado brasileiro e ampliar nossas ofertas de software e serviços. Isto resultará em novas oportunidades não só para a empresa, mas também para os nossos colaboradores. Agora também estamos mais qualificados para satisfazer as necessidades dos clientes com operações internacionais e poderemos consolidar ainda mais a nossa posição como um dos principais parceiros estratégicos de tecnologia no Brasil."

Ambas as partes optaram por sigilo sobre o valor de compra da transação.

FH

A FH é uma empresa brasileira com sólida trajetória de crescimento. Como uma grande parceira da SAP, presta serviços e comercializa software. Possui uma oferta de ponta a ponta, incluindo SAP S/4HANA, SAP C/4HANA e softwares fiscais próprios (GUEPARDO e ECG). Como SAP Gold Partner, ela atende seus clientes em seis unidades no Brasil e conta com um centro de suporte com certificação PCoE (SAP Partner Center of Expertise) em Curitiba. https://www.fh.com.br

itelligence

O grupo itelligence transforma ambientes de TI e processos comerciais combinando software e tecnologias SAP inovadores com serviços e produtos desenvolvidos internamente. Como SAP Global Platinum Partner, o grupo itelligence apoia pequenas, médias e grandes empresas em todas as fases da sua transformação digital. A linha de serviços do grupo itelligence inclui consultoria de estratégia e transformação de TI, implantação e implementação de software e ainda gestão de aplicativos e serviços gerenciados em nuvem. Os alicerces para a excelência do grupo itelligence nesses serviços são sua presença local, suas capacidades globais e sua ampla expertise no ramo. O grupo itelligence se alia aos clientes para criar novas e inovadoras oportunidades de negócios por meio do uso da TI – para cada faceta de atividade do cliente. Milhares de clientes satisfeitos já depositaram sua confiança no grupo itelligence, muitos desde a fundação da empresa há 30 anos atrás. Numerosos prêmios SAP e os principais analistas de mercado corroboram a contribuição para a inovação e o sucesso comercial de longo prazo do grupo itelligence. O grupo itelligence faz parte do grupo global NTT DATA e emprega cerca de 9,2 mil pessoas em 26 países. Em 2018, o grupo itelligence gerou 926,6 milhões de euros em receitas totais. https://itelligencegroup.com

