Grupo Keeper inova em métodos de treinamento empresarial com pesquisas de âmbito internacional

GUARULHOS, Brasil, 31 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Com mais de 10 anos de experiência no setor de consultoria empresarial, o Grupo Keeper, empresa brasileira de contabilidade, assessoria jurídica e negócios, está desenvolvendo pesquisas em Portugal e Estados Unidos sobre ferramentas comportamentais e métodos de aprendizagem e gestão eficazes.

O intuito do Grupo Keeper, que já utiliza técnicas creditadas pela Harvard Medical School e métodos de ensino de Aprendizagem Ativa, é aprimorar seus serviços oferecendo soluções diferenciadas para empresas de todos os setores.

Segundo a CEO do Grupo Keeper, Kelly Oliveira, faz se necessário criar soluções de treinamento que possibilitem ao profissional dessa sociedade bombardeada por informação e cada vez mais imediatista e ansiosa o correto uso de técnicas que propiciem ações de Alta Performance de forma que o profissional as utilize também em sua vida pessoal. O resultado, afirma a CEO, é uma equipe motivada com propósitos assertivos porque percebe que a empresa está comprometida com sua qualidade de vida e desempenho pessoal.

A ideia de promover um serviço de treinamento técnico empresarial diferenciado que englobe métodos de Aprendizagem Ativa surgiu de modelos de sucesso de escolas internacionais. Muitos profissionais não foram orientados em sua escola tradicional ou até mesmo na universidade a ter um olhar empreendedor e sustentável.

Propiciar um treinamento que auxilie os colaboradores a desenvolver satisfação em aprender, habilidade em receber e dar feedbacks, bom relacionamento interpessoal, atenção às oportunidades de negócios, senso crítico e aptidão para resolução de problemas com adequada educação emocional é uma das melhores formas de obter uma cultura organizacional saudável e focada no sucesso.

"A nova geração desde que nasce é estimulada por todo tipo de dispositivos smart sendo capaz de interagir com a tecnologia de forma intuitiva. Os dispositivos tecnológicos já não são simplesmente ferramentas de auxílio, mas uma extensão das pessoas que acordam, almoçam e dormem com o telefone em mãos. Infelizmente com toda essa interação com equipamentos eletrônicos, processos importantes do desenvolvimento integral do indivíduo ficam comprometidos, sendo de extrema importância oferecer soluções para que o profissional do século 21 seja capaz de lidar com o relacionamento interpessoal, além dos conhecimentos técnicos, gerando assim resultados de Alta Performance", afirma Kelly Oliveira.

Contato:

Gisele Silva

comunicacao@grupokeeper.com.br

Telefones: 11 94700 4429/ 11 2382 4814/ 11 2382 4813

www.grupokeeper.com.br

FONTE Grupo Keeper

Related Links

http://www.grupokeeper.com.br/



SOURCE Grupo Keeper