Grupo KTO Lança Série de Pesquisa em Jogos Online, Começando pelo Gênero de Cassino Mais Popular no Brasil

WILLEMSTAD, Curaçao, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Grupo KTO tem o prazer de anunciar uma nova série de publicações de pesquisa divulgando insights da indústria de jogos online, recursos e tendências do consumidor, com foco particular em mercados emergentes.

Disponível em português brasileiro em seu site principal KTO.com , o estudo inaugural coloca os holofotes nos Crash Games, o gênero de sucesso na indústria de cassinos online. Os Jogos Crash se tornaram mainstream em questão de meses, construindo uma ponte entre jogos casuais para dispositivos móveis e plataformas de dinheiro real.

Os próximos volumes explorarão questões como perfis de consumidores e tópicos sensíveis da indústria, como jogos responsáveis, retenção de jogadores por meio de suporte ao cliente e a relação com fornecedores de jogos e serviços de pagamento.

Andreas Bardun, CEO do Grupo KTO, declarou: "Acreditamos que os produtos de apostas esportivas e cassinos online precisam ser únicos para cada mercado, até mesmo para cada estado. Nosso foco é estabelecer uma relação localizada com nossos jogadores. Isso nos faz examinar aspectos culturais, sociais e quaisquer outros que afetem a experiência de jogo - daí a necessidade de uma pesquisa aprofundada. Compartilhar nossos próprios dados é uma forma de nos abrirmos para a comunidade, além dos números típicos da indústria".

O Grupo KTO planeja continuar fortalecendo sua presença nas Américas, adicionaram funcionários da empresa. Os artigos de pesquisa e estudos de caso são um valor agregado em seus esforços para oferecer serviços confiáveis e transparentes a entusiastas de jogos de dinheiro real.

Sobre o Grupo KTO

O Grupo KTO é uma empresa líder em jogos online com um histórico sólido em mercados emergentes. Sua marca de apostas esportivas e cassino KTO.com - licenciada e regulamentada pela Curaçao eGaming - está consistentemente entre as 10 marcas de jogos online mais populares no Brasil.

A KTO vem se expandindo consistentemente na região LATAM. Plataformas dedicadas para Peru e Chile maximizam a conscientização da marca por meio de embaixadores de alto perfil e parcerias locais.

O suporte global em inglês também está disponível como base para a expansão sustentável em mercados regulamentados de jogos online.

FONTE KTO Group

