Grupo L'OCCITANE eleva o nível de experiência dos clientes e abre flagship em São Paulo

GENEBRA, 6 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O Grupo L'OCCITANE, empresa de cosméticos e produtos de bem-estar baseados em ingredientes naturais, proprietário da marca L'Occitane au Brésil, continua levando a experiência dos clientes em loja a um novo patamar, com a abertura de sua flagship com 52m², no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo.

A loja é a primeira a revelar a nova identidade visual da marca. Um dos principais focos foi a experiência do cliente, que pode esperar uma recepção calorosa, característica dos brasileiros, incluindo:

L'Occitane au Bresil Higienopolis Groupe_LOCCITANE

O conceito "Casa Brasileira" desenvolvido especialmente para as lojas de L'Occitane au Brésil, inspirado na abordagem autêntica brasileira de criar casas acolhedoras, simples e hospitaleiras.

Uma equipe de vendas treinada para fornecer um serviço de alta qualidade, sem esquecer a alegria, espontaneidade e pluralidade que o Brasil tem a oferecer.

Um design aberto, livre de barreiras entre a parte interna e externa, que facilita o deslocamento e melhora a experiência.

Uma arquitetura que destaca as categorias de produto, como um painel de fragrâncias que oferece todos os perfumes da marca no mesmo local, ou uma pia central para dar aos consumidores ainda mais espaço para testar e experimentar.

Uma abordagem global-local para uma experiência de loja única em todo o mundo

São Paulo segue uma onda de inovação na experiência do cliente em loja, seguindo a robusta estratégia de foco no cliente do Grupo L'OCCITANE. A ênfase está em surpreender os clientes e superar suas expectativas, proporcionando uma experiência inesquecível. No mundo digital atual, os clientes raramente entram em uma loja do Grupo L'OCCITANE exclusivamente por "necessidade" - eles já esperam ter um momento único e agradável.

Para se adaptar às diferentes preferências do consumidor no mundo, o Grupo L'OCCITANE está usando uma abordagem global-local, criando experiências inovadoras que são cuidadosamente adaptadas para atrair os consumidores locais: exemplos recentes são as inovadoras lojas âncoras no Brasil, China, Paris, Londres e Toronto, assim como o L'OcciTruck, primeira experiência de loja itinerante sobre rodas na América do Norte. Ao agregar uma hospitalidade premium, o Grupo L'OCCITANE proporciona aos clientes uma experiência imersiva e memorável, aumentando o número de visitas e a consciência de marca.

Leia o release completo aqui.

Para mais informações sobre a nova loja de L'Occcitane au Brésil no Shopping Pátio Higienópolis (SP), release e imagens em alta resolução, clique aqui.

