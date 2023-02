Grupo líder de companhias aéreas de carga Asia Cargo Network inicia suas operações MENA a partir do Bahrein

- As operações JV de USD 135 milhões começaram com duas aeronaves e os planos de implementar mais cinco até o final do ano estão bem encaminhados -

MANAMA, Bahrein, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O provedor líder de serviços de fretamento de carga aérea do Sudeste Asiático, Asia Cargo Network (ACN) group, e a MENA Aerospace, uma provedora de serviços de aviação do Bahrein, anunciaram o início de suas operações na região MENA a partir do Reino de Bahrein.

Como parte de seu plano de crescimento, ACN investiu USD135 milhões para se tornar o maior acionista da MAE Aircraft Management (a divisão de aeronaves e gestão da MENA Aerospace), com uma participação de 49%, durante a edição 2022 do Bahrain International Airshow. As operações de parceria estarão sob a marca MENA Cargo, subsidiária de frete de carga da MAE, e serão totalmente gerenciadas pelo ACN daqui em diante, já que possui um Air Operator's Certificate (AOC) no Bahrein, que permite a expansão de rotas para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA).

A parceria estratégica ACN-MEA implementou duas aeronaves B737-300F, que atualmente estão em operação nos continentes MENA conectando o GCC e a África. A operadora Bahraini afirma que os planos estão bem encaminhados para terminar o ano com cinco aeronaves adicionais de transporte, composto pelos modelos B737-800F e B767-300F, que oferecerão a conectividade entre os mercados do Oriente Médio, África, Ásia e Europa.

Estas aeronaves wide body B767-300F de longo alcance aumentarão as atividades de carga do aeroporto de Bahrein com remessas de todo o mundo antes que a distribuição regional seja realizada com os próprios cargueiros da operadora. A parceria tem como objetivo se tornar a principal operadora de cargas e desenvolver extensas redes de voos de carga na região para apoiar as crescentes demandas e melhorar a presença do aeroporto de Bahrein como um centro regional.

Nesta ocasião, Iman Marco, Diretor Administrativo da MAE Aircraft Management, comentou: "Estamos entusiasmados em iniciar nossas operações MENA no Bahrein. A infraestrutura avançada do Reino e sua localização estratégica no limiar entre a Ásia, a África e a Europa desempenharão um papel vital nos planos de crescimento da ACN para expandir e atender nossos clientes na região do Oriente Médio e Norte da África".

Ahmed Sultan, Diretor Executivo do Desenvolvimento de Negócios de Manufatura, Transporte e Logística do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Bahrein, disse: "Estamos satisfeitos em ver os principais agentes de transporte e logística chamar o Bahrein de lar para se beneficiar das vantagens competitivas do Reino, como nossos acordos de livre comércio com 22 países, custos operacionais de melhor valor para um negócio de logística na região, infraestrutura superior e forte conectividade por ar, terra e mar".

O setor de logística é prioritário no âmbito do Kingdom's Economic Recovery Plan, que tem como objetivo posicionar o Bahrein como um dos 20 principais destinos globais de serviços logísticos e aumentar a contribuição do setor de 4.7% para 10% até 2030.

FONTE Bahrain Economic Development Board

